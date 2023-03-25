شكوك حول لحاق هالاند بمباراة ليفربول

كشف والد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند موقفه من المشاركة في مباراة مانشستر سيتي مع ليفربول في بداية أبريل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستمتع هالاند بموسم أول رائع في الدوري الإنجليزي الممتاز وسجل 28 هدفًا في 26 مباراة.

لكن، كان هناك قلق على المهاجم بعد أن عانى من آلام في الفخذ أمام بيرنلي، وسيغيب عن مباراتي منتخب بلاده أمام إسبانيا وجورجيا.

وقال ألفي والد إيرلينغ هالاند إنه من غير الواضح حاليًا ما إذا كان نجله سيعود في الوقت المناسب لفريق بيب غوارديولا لمواجهة ليفربول في الأول من أبريل.

وغادر هالاند معسكر تدريب النرويج في ماربيا بإسبانيا لرؤية طبيب في برشلونة استخدمه ناديه في مناسبات سابقة، قبل أن يعود إلى منزله.

وقال ألفي في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل”: “مانشستر سيتي لديه شراكة مع مستشفى في برشلونة، لذا فقد كان هناك لمزيد من الفحوصات والعلاج”.

وأضاف: “أنا لست طبيبا، لا يمكنك الذهاب أسبوعين دون تدريب ثم القفز مباشرة إلى القتال، يجب أن يكون هناك تقدم”.

وتابع: “يمكنهم المقامرة، لكن إذا لم يحصل على تدريب مناسب مع الفريق، فلن يلعب، يتعلق الأمر بكيفية استجابته للعلاج في الأيام القليلة المقبلة، إنه يحتاج إلى الكثير من العناية”.

وأضاف ألفي أن نجله “يبلي بلاء حسنا، لكنه حزين للغاية” لتفويت فرصة اللعب مع منتخب بلاده خلال تصفيات بطولة أوروبا 2024.

ويستضيف مانشستر سيتي ليفربول في الأول من أبريل قبل أن يسافر إلى ساوثهامبتون بعد سبعة أيام، حيث يلاحق رجال بيب غوارديولا آرسنال في صراع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد ذلك، سيخوض مانشستر سيتي ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، كما سيلعب مع ليستر سيتي، ثم مع بايرن ميونخ مجددا. ويأمل السيتي في عودة هالاند إلى تلك المباريات المهمة.

وأحرز هالاند 42 هدفا في 37 مباراة بجميع المسابقات، منها ثمانية في آخر مباراتين له قبل الإصابة.