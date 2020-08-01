” شوكة سمكة” هددت ببتر يده..فما هي البكتيريا القاتلة في السمكة

شوكة سمكة تهدد ببتر يد رجل
شوكة سمكة تهدد ببتر يد رجل

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قد يكون أغلبنا تعرض لوخذ من شوكة سمكة خلال تناولها أو تنظيفها، لكن الصيني الذي تعرض للأمر نفسه، أخذ ألمه مسارا آخرا قد حذر منه الأطباء.

بينما كان وانغ، الرجل الصيني صاحب الـ60 عاما، يعمل على تنظيف سمكة من نوع “الفرخ الأوروبي” في بيته من دون ارتداء قفازات، غرزت الشوكة في إصبعه مسببة جرحا تسيل منه الدماء.

يد الرجل تعرضت لالتهابات خطيرة
يد الرجل تعرضت لالتهابات خطيرة
لكن لم يتوقع وانغ للحظة واحدة أن الأمر سيتفاقم بيده حد إماكنية البتر، والدخول للعناية المركزة. فما هي البكتيريا القاتلة؟ والذي قلما يعيش المصاب بها فترة زمينة طويلة.؟

وبعد أن كان وانغ على وشك فقدان يده بعد أن تعرض لإصابة من شوكة سمكة، تسببت له في التهابات شديدة الخطورة وهددت ببتر كفه.

لم يتوقع أن شيء أخطر كان ينتظر الرجل، حيث قال الأطباء إنه تعرض لعدوى بكتيرية خطيرة انتقلت له من السمكة، وفقا لصحيفة “غويانغ إيفننغ نيوز” الصينية.

ولم يعر وانغ، وهو من مقاطعة غويزو جنوبي الصين، للجرح كثيرا من الاهتمام، ظنا منه أنه مجرد إصابة غير خطيرة، إلا أنه لاحظ بقعا حمراء على يده تخرج إفرازات شفافة، قبل أن تتحول يده بالكامل إلى كرة حمراء ملتهبة مليئة بالفقاقيع.

وذهب وانغ إلى المستشفى، حيث أبلغه الأطباء بتعرضه لعدوى خطيرة انتشرت في ذراعه، لبكتيريا تعرف باسم “فيبريو فولنيفيكوس”، التي تؤدي إلى وفاة ثلث من تصيبهم من البشر.

وفي قسم العناية المركزة بمستشفى غويزو، قال طبيب إن إصابة وانغ سرت في ذراعه، لكن بعض المضادات الحيوية نجحت في إبطاء انتشار البكتيريا.

لكن مع ذلك، يبقى استئصال يد وانغ احتمالا قويا بعد أن فقد الإحساس بكفه، وسط مخاوف من فقدان السيطرة على انتشار الجرثومة القاتلة داخل جسده.

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