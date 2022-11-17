شوماخر يغادر هاس ويترك مقعده لهولكنبرج في 2023

لن يرتبط ميك شوماخر، نجل مايكل أسطورة فيراري وبطل العالم سبع مرات، بوظيفة بدوام كامل في الموسم المقبل ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد أن أعلن فريق هاس، المملوك لجهات أمريكية، اليوم الخميس أن السائق الألماني سيغادر بنهاية الموسم في أبوظبي مطلع الأسبوع المقبل.

وسيعود الألماني نيكو هولكنبرج إلى فورمولا 1 لخلافة مواطنه شوماخر في الموسم المقبل وسيقود للفريق إلى جانب الدنمركي كيفن ماجنوسن.

وبدأ شوماخر مسيرته مع هاس الموسم الماضي عقب الفوز بلقب فورمولا 2 في 2020 لكن عقده ينتهي بعد سباق أبوظبي في ياس مارينا يوم الأحد القادم.

وتورط عضو أكاديمية فيراري السابق في حوادث مكلفة في وقت سابق بالموسم لكنه سجل أول نقاط له في فورمولا 1 هذا العام، وكان أفضل مركز له السادس.

ويحتل المركز 16 حاليا بالترتيب العام للسائقين برصيد 12 نقطة، أما هاس المدعوم من فيراري فيحتل المركز الثامن ببطولة الصانعين بين عشرة فرق.

وفضل فريق هاس الخبرة على الشباب باختياره هولكنبرج (35 عاما) الذي شارك في 181 سباقا في فورمولا 1 ليقود له إلى جانب ماجنوسن البالغ من العمر 30 عاما.

وفي بيان لفريق هاس قبل السباق الختامي في عاصمة الإمارات قال هولكنبرج “أشعر أنني لم أغادر فورمولا 1 بالفعل.

“أنا سعيد بحصولي على فرصة للقيام بأفضل ما أحب القيام به من جديد.. أمامنا عمل يتعين القيام به حتى نتمكن من المنافسة مع الفرق الأخرى.. وأتوق للانضمام لهذه المعركة مرة أخرى”.

وشارك هولكنبرج في سباق كامل لفورمولا 1 أخر مرة في 2019 مع رينو كما سبق له الفوز بسباق لومان 24 ساعة في فرنسا مع بورشه في 2015.

وشارك هولكنبرج بديلا للمكسيكي سيرجيو بيريز وللكندي لانس سترول مع فريق ريسنج بوينت في 2020 ولسيباستيان فيتل مع أستون مارتن في البحرين والسعودية هذا العام بسبب إصابة هؤلاء السائقين بفيروس كورونا.

وقال جونتر شتاينر رئيس فريق هاس الذي يستخدم محركات فيراري إن سمعة وخبرة هولكنبرج ستعزز مسيرة الفريق في البطولة.

أما شوماخر فقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه يشعر “بخيبة أمل كبيرة” لترك الفريق لكنه أكد على عزمه المضي قدما في مسيرته قائلا “الانتكاسات تجعلك أكثر قوة وكلي حماس لفورمولا 1 وسأقاتل بقوة من أجل العودة للسباقات”.