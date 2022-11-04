شيانتيك تصعد لقبل نهائي البطولة الختامية لموسم تنس السيدات

تأهلت المصنفة الأولى عالمياً إيجا شيانتيك إلى قبل نهائي البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في فورت وورث في تكساس الليلة الماضية بعد فوز داريا كاساتكينا على الأميركية كوكو جوف 7-6 و6-3 في دور المجموعات من البطولة التي تضم أفضل ثماني لاعبات في العالم.
وتأهلت شيانتيك، التي حققت فوزها الثاني في البطولة بعد انتصارها على كارولين جارسيا 6-3 و6-2، كمتصدرة لمجموعتها بينما لم يعد بإمكان جوف التأهل لقبل النهائي.
وبدأت جوف المباراة بقوة وتقدمت 4-1 قبل أن تنتفض كاساتكينا لتدرك التعادل 5-5 في المجموعة الأولى.
وبدا أن جوف تبكي بالدموع أثناء تبديل الملعب عقب كسر إرسالها بعد ذلك لتتأخر 5-6.
واستجمعت اللاعبة البالغ عمرها 18 عاما قواها لتكسر إرسال منافستها وتجبرها على خوض شوط فاصل، لكن كاساتكينا أظهرت مرة أخرى عزمها على القتال لتعوض تأخرها 3-صفر وتحسم الشوط الفاصل بنتيجة 8-6.
وواصلت كاساتكينا، التي تشارك في البطولة الختامية لأول مرة، ضغطها في المجموعة الثانية حيث تبادلت كسر الإرسال مع جوف قبل أن تكسر إرسال اللاعبة الأمريكية لتتقدم 4-2 ثم تحسم الفوز بالمباراة بعد بضع أشواط.
وقالت كاساتكينا “الفوز للمرة الأولى في البطولة الختامية شعور لا يصدق. من المؤكد أنك تريد الفوز والمضي قدما في البطولة، لذا فإن الدافع للفوز موجود، لكن ليس من السهل التحكم في الأعصاب. أتمنى أن أتمكن من الوصول (إلى قبل النهائي) في المباراة المقبلة”.