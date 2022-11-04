شيانتيك تصعد لقبل نهائي البطولة الختامية لموسم تنس السيدات

تأهلت المصنفة الأولى عالمياً إيجا شيانتيك إلى قبل نهائي البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في فورت وورث في تكساس الليلة ‏الماضية بعد فوز داريا كاساتكينا على الأميركية كوكو جوف 7-6 و6-3 في دور المجموعات من البطولة التي تضم أفضل ثماني ‏لاعبات في العالم‎.‎

وتأهلت شيانتيك، التي حققت فوزها الثاني في البطولة بعد انتصارها على كارولين جارسيا 6-3 و6-2، كمتصدرة لمجموعتها بينما لم ‏يعد بإمكان جوف التأهل لقبل النهائي‎.‎

وبدأت جوف المباراة بقوة وتقدمت 4-1 قبل أن تنتفض كاساتكينا لتدرك التعادل 5-5 في المجموعة الأولى‎.‎

وبدا أن جوف تبكي بالدموع أثناء تبديل الملعب عقب كسر إرسالها بعد ذلك لتتأخر 5-6‏‎.‎

واستجمعت اللاعبة البالغ عمرها 18 عاما قواها لتكسر إرسال منافستها وتجبرها على خوض شوط فاصل، لكن كاساتكينا أظهرت مرة ‏أخرى عزمها على القتال لتعوض تأخرها 3-صفر وتحسم الشوط الفاصل بنتيجة 8-6‏‎.‎

وواصلت كاساتكينا، التي تشارك في البطولة الختامية لأول مرة، ضغطها في المجموعة الثانية حيث تبادلت كسر الإرسال مع جوف ‏قبل أن تكسر إرسال اللاعبة الأمريكية لتتقدم 4-2 ثم تحسم الفوز بالمباراة بعد بضع أشواط‎.‎

وقالت كاساتكينا “الفوز للمرة الأولى في البطولة الختامية شعور لا يصدق. من المؤكد أنك تريد الفوز والمضي قدما في البطولة، لذا فإن ‏الدافع للفوز موجود، لكن ليس من السهل التحكم في الأعصاب. أتمنى أن أتمكن من الوصول (إلى قبل النهائي) في المباراة المقبلة”.‏