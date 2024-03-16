شيانتيك تهزم كوستيوك وتصعد لنهائي إنديان ويلز للتنس

قدمت البولندية إيجا شيانتيك المصنفة الأولى أداء هائلا وفازت على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-2 و6-1 لتتأهل للمباراة النهائية في بطولة إنديان ويلز للتنس بولاية كاليفورنيا الليلة الماضية وتقترب خطوة من الفوز بثاني لقب في العام الحالي.

وربما تواجه شيانتيك (22 عاما) في المباراة النهائية اللاعبة الأمريكية كوكو جوف بطلة أمريكا المفتوحة إذا نجحت المصنفة الثالثة في البطولة في الفوز على المصنفة التاسعة اليونانية ماريا ساكاري في مباراة قبل النهائي الثانية.

وقالت شيانتيك “بالتأكيد أنا سعيدة بما قدمته من أداء. أعتقد أنها كانت المباراة الأفضل التي لعبتها هنا. هذه بالفعل بطولة كبيرة.”

وعن المنافسة المقبلة أضافت شيانتيك “لا يوجد تفضيل.

“سيكون من الغباء لي قول أي شيء. كل منهما لاعبة كبيرة وصاحبة خبرة وكل منهما ستقاتل اليوم وستقاتل في المباراة النهائية أيا كان الطرف الآخر.

“ستكون مباراة صعبة على أي حال.”

وكشفت شيانتيك بطلة 2022 عن نواياها في المباراة مبكرا ببداية هجومية وكسرت أرسال كوستيوك لتتقدم 2-1 وواصلت تقدمها عندما ارتكبت كوستيوك (21 عاما) خطأ مزدوجا بعد شوطين وحسمت المجموعة لصالحها في 31 دقيقة.

وفي المجموعة الثانية استمر تفوق شيانتيك المصنفة الأولى عالميا وضغطها على منافستها المصنفة 31 في البطولة وكسرت إرسالها مرة أخرى قبل أن تحاول اللاعبة الأوكرانية الصمود والعودة.

لكن شيانتيك لم تسمح لها بذلك وتقدمت اللاعبة البولندية 3-صفر.

وبدا أن كوستيوك تعاني من مشكلة في القدم اليسرى وتلقت رعاية طبية لكن شيانتيك سرعان ما حسمت المجموعة والمباراة بضربة أمامية ناجحة محققة فوزها 19 في الموسم الحالي.