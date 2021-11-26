شيراز لـ “صوت بيروت إنترناشونال”: وصلت رسالة “كاتيوشيا” للشعب اللبناني

تسعى شيراز إلى تكريس إسمها في عالم الغناء، هذا بالاضافة إلى خوضها مجال التمثيل لكنها تعتبر أن الغناء هو اولوية في حياتها المهنية. قبل ايام طرحت اغنية وطنية بعنوان “كاتيوشيا” وصورتها كليب مع المخرجة رندلى قديح. فماذا تقول لـ “صوت بيروت إنترناشونال” عن تفاصيل هذه الاغنية وكيف هي الاصداء التي وصلتها؟ ” انا سعيدة جدا بردة فعل الناس الإيجابية تجاه العمل الوطني الجديد والرسائل التي يتضمنها وهي تهدف إلى حب الوطن وتكاتف الشعب مع بعضه، وأضافت قائلة “اغنية “كاتيوشيا” هي لحن روسي وقد اشتريت حقوقها وكتبت لها كلمات مناسبة لبلدي ومعنى كلمة “كاتيوشيا” هو الفتاة الجميلة التي تنتظر حبيبها فور عودته من الحرب. وصورتها كليب كي تأخذ حقها بالانتشار إذ لم يعد ممكنا إصدار اغنية دون تصويرها.

وعن تفاصيل الاغنية التي ستطلقها في معرض “expo 2020 في دبي تؤكد شيراز ان هذا العمل من إنتاج شركة عالمية وسيتم تصويره في لندن ويشارك فيه مجموعة من المطربين وإطلاقه في معرض اكسبو 2020الشهر المقبل”.

وعن جديدها في عالم التمثيل قالت “أنا بصدد الانتهاء من اعمالي الغنائية وبعد ذلك سأتوجه إلى المشاركة في مسلسل جديد رغم ان أي عمل تمثيلي يتطلب اشهرا لتنفيذه” وتتابع “كنت قد صورت فيلما كوميدي لايت مع الممثل فؤاد يمين وعرض على منصة jawwy لكننا بإنتظار الوقت المناسب لعرضه في صالات السينما. إذ ان جائحة كورونا منعت شركة إنتاجه من عرضه في السينما”.

وعما إذا خيرت بين التمثيل والغناء اشارت ان الاولوية في حياتها هو ان تكون مطربة في الاساس وفي المرتبة الثانية يأتي التمثيل.

وسألناها عن الاعمال الغنائية التي صدرت في العام الحالي ونالت إعجابها فقالت احببت جدا العملين الذين أصدرهما النجم وائل كفوري “كلنا مننجر” و”البنت القوية” اما الباقي فلم يشدني اي عمل آخر. وبالنسبة للمسلسلات فهي احبت مسلسل 2020 الذي عرض في رمضان الماضي من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي وإخراج فليب اسمر وايضا تابعت مسلسل “للموت” بطولة ماغي بو غصن وباسم مغنية ودانييلا رحمة وخالد القيش وأحمد الاحمد وإخراج فيليب أسمر أيضا. واخيرا اوضحت شيراز اسباب إنتقالها للعيش في دبي فقالت ان حياتها مقسمة بين دبي ولبنان، لكنني حاليا امضي مع اهلي وقت اكثر في الامارات العربية المتحدة بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان إنما لم اهجر بلدي لأن حبه يبقى كبيرا في قلبي علما اننا نعامل بكل ود وإحترام في دبي وشعبها طيب جدا ويحب الشعب اللبناني.