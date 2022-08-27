شيرين: احلى حاجة فالدنيا دي عمرو دياب

أكدت النجمة شيرين عبد الوهاب بعفويتها المعتادة على تقديرها وعلى العلاقة الطيبة التى تجمعها بالنجم الكبير الهضبة عمرو دياب، وذلك من خلال منشور لها على “ستوري انستغرام”.

وكتبت شيرين على خاصية “ستوري”، عبر حسابها الرسمي على “انستغرام” ، “احلى حاجة فالدنيا دي عمرو دياب”، لتنفي بتلك الكلمات الرقيقة كل ما تردد في الآونة الأخيرة حول وقوع خلاف آخر بينها وبين الهضبة بسبب وقوفه لصف طليقها حسام حبيب، كما يقول البعض عبر مواقع التواصل، وما تردد من شائعات في هذا السياق.

يذكر أن، أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلاً ضخماً بمهرجان قرطاج، واشتعلت الحفل بمجموعة من الأغاني التي يعيشها لها الجمهور ، كما نالت تحية كبيرة وتشجيع كبير من الجمهور في بداية ونهاية الحفلة حبا ودعما لها في كل المحن التي تمر بها في هذه الفترة.

كما تستعد شيرين لطرح أحدث أغانيها بعنوانن “المترو”، وإضافة إلى فيلم سينمائي جديد من تأليف الكاتب أيمن بهجت قمر.