شيرين تحرر محضراً ضد مدير أعمالها السابق

كشفت الجهات الأمنية في مصر عن تحرير محضر بمعرفة محامية وكيلة عن الفنانة شيرين عبد الوهاب ضد مدير أعمالها السابق وإحدى شركات الإنتاج الفني، اتهمتهما فيه بإذاعة مصنف فني مملوك لها، ما تسبب في أضرار مادية وأدبية، وأحيل البلاغ إلى النيابة العامة المصرية للتحقيق، ولم يصدر عن فريق أعمال شيرين أي توضيح حول ملابسات تحرير البلاغ.

وقامت عبد الوهاب برفع دعوى ضدّ شركة انتاج لقيامها بإذاعة مصنفها الفني أغنية “وبحلفلك” بمساعدة مدير أعمالها السابق “كريم. م” من دون علمها، مما ترتب عليه حدوث أضرار مادية وأدبية، تحرر المحضر رقم 2347 إداري قسم الدقي، وتولت النيابة التحقيقات.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب أعلنت رسمياً تعيين مدير أعمال جديد هو إيهاب صالح، كما أصدرت بياناً رسمياً هددت فيه بملاحقة كل من ينشر شائعات عن حياتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال البيان: “تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغانٍ جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد ودعت شركة روتانا إلى تسلمه”.

وتابع: “وتهيب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغانٍ جديدة تعدها بدلاً من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم”.

وأضافت شيرين في بيانها: “أنتهز هذه الفرصة لتهنئة الجمهور بهذه الأيام المباركة وشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعاً بكل الخير”.