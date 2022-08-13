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شيرين تعود الى الساحة مجدداً.. بـ "عودتني الدنيا"

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2022 3:29 مساءً
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تعود المطربة شيرين عبد الوهاب لاستئناف نشاطها الفني من جديد بطرح أغنية جديدة بعنوان “عودتني الدنيا” من كلمات أحمد المالكي، ألحان تامر عاشور، وتوزيع نابلسي.

تنتمي الأغنية للون الدرامي، ومن المقرر طرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة على قناتها الرسمية عبر موقع اليوتيوب”.

تأتي هذه الخطوة بعد حالة الجدل الكبيرة التي أثارتها شيرين خلال الفترة الماضية بعد طلاقها من المطرب حسام حبيب، وما تبع ذلك القرار من ابتعادها عن الساحة الغنائية مرة أخرى بعد أن كانت تجاوزت هذه المرحلة مؤخراً.

يشار إلى أن تصدر اسم شيرين عبدالوهاب قائمة محرك البحث “غوغل”، بعد كشفها تفاصيل جديدة عن علاقتها بطليقها الفنان حسام حبيب، إذ أوضحت أنه كان يعاملها معاملة سيئة، خلال فترة زواجهما.

وتابعت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن خلافاتهما كانت تصل إلى السباب والسحل والضرب، وأنه كان السبب في حلقها شعرها، كما اتهمته بسرقة سيارتها، وكيف أن مشوارها الفني تأثر خلال فترة ارتباطها به، ووجهت له العديد من الاتهامات الأخرى، من ضمنها الاعتداء عليها بالضرب.

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