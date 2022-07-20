الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
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شيرين تكشف المستور من كواليس طلاقها على الهواء

منذ 39 دقيقة
شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

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في مفاجأة جديدة من كواليس طلاقها، كشفت الفنانة شيرين أن زوجها السابق المطرب حسام حبيب هو السبب في حلاقة شعرها زيرو.

وقالت شيرين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية “أون” ON المصرية، إنها كانت في أحد الفنادق بعد خلاف مع زوجها فذهب إليها، واشتد الخلاف بينهما، وظل يضغط عليها ليذهبا إلى المأذون للطلاق.

وحاولت شيرين أن تجعله يذهب عنها، لأنه لا يصح أن تكون فنانة كبيرة وتظهر بقميص النوم وبهذا الشكل أمام جمهورها، لكنه ظل يضغط عليها نفسيا حتى وصلت إلى حالة نفسية سيئة، على حد قولها.

وتابعت قائلة بأنها وبمجرد وصولها إلى الانهيار بسبب ضغطه عليها، جلبت الماكينة وحلقت شعرها أمامه بسبب الضغط النفسي الذي مارسه عليها.

واعتذرت شيرين لجمهورها على كذبها في الفترة الماضية، قائلة: “كنت بحاول أجمّل صورة حسام، ولكن الناس عارفين كل حاجة، وعمالة أجمّل وأقول كلام كذب والناس أذكياء جدا، كنت عايشة مع راجل ما بيشتغلش ومش بيروح لأهله، إنسان موذى جدا وخسّرني كل الناس خسّرني أمي وأبويا والسواق والشغالة”.

يُذكر أن شيرين اختارت في مداخلتها ألفاظاً حادة للغاية، لتصبح هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها عن تجربتها بهذه الطريقة القاسية.

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