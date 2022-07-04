شيرين رضا تطالب بإعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف

هاجمت الفنانة شيرين رضا مروجي فكرة دفع دية قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف للعفو عنه معبرة عن غضبها الشديد لما يتم تداوله حول هذا الموضوع.

وكتبت شيرين رضا، عبر حسابها الخاص على “تويتر”، قائلة: “الدية لا تجوز على القتل العمد، نفسي أعرف إيه نوع الكائنات اللي بيحاولوا يلموا فلوس لواحد ذبح بنت في وضوح النهار قدام كل الناس؟ يا عديمي البشرية يا عديمي الرحمة، ‫الإعدام لقاتل طالبة الجامعة.. ‫حق نيرة أشرف‬”.

وكان أحد المحامين قد طرح فكرة جمع مبلغ خمسة ملايين جنيه لدفعها دية عن محمد عادل إسماعيل المتهم بقتل نيرة أشرف الشهيرة بفتاة المنصورة أمام الجامعة في آخر يوم لامتحاناتها، حيث سقطت الفتاة وسط حالة من الذعر انتابت الطلبة الموجودين في المكان فيما أمسك آخرون القاتل واعتدوا عليه بالضرب لحين وصول قوات الشرطة، ليتم الحكم عليه منذ أيام بإحالة أوراقه إلى المفتي، ليظهر عدد من المعارضين على حكم الإعدام يطالبون بدفع دية لأسرة الفتاة، وهو الأمر الذي رفضته أسرة المجني عليها جملة وتفصيلاً مطالبين بالقصاص لابنتهم.