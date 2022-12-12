شيرين رضا عن اقامة حفل زفاف لابنتها: نحن لا نؤمن بهذه الأشياء

تحدثت الفنانة شيرين رضا عن زفاف ابنتها نور عمرو دياب.

وقال شيرين رضا في تصريحات تلفزيونية إنها لا تؤمن بضرورة إقامة حفل الزفاف عند الزواج، مشيرة أن ابنتها ستتزوج في حفل عائلي وليس حفل زفاف فخم.

وأضافت: “نور مخطوبة دلوقتي وهتتجوز أكيد، واحنا ماعندناش الأفراح، ولا نؤمن بهذه الأشياء وأنا عمري ما لبست فستان فرح، لبسته في التمثيل بس مالبستش في الحقيقة، طبعا كل واحد حر يعمل اللي هو عاوزه، احنا ماتربناش كدا، ودي أفكار شخصية”.

وتابعت: “أنا بشوف إن الحفلة الكبيرة دي فلوسها كتير أوي أوي، ليه هما ما يستمتعوش بالفلوس دي أكتر من فستان الفرح والقاعة اللي بالمبالغ الكبيرة، كل دا علشان ليلة واحدة ما هما ممكن ياخدوا الفلوس يستمتعوا بيها أكتر والمهم إن نور وجوزها وأهله وأهلها هما اللي يفرحوا وأصدقائها المقربين”.

وفي سياق متصل، كشفت شيرين رضا تفاصيل تعاونها مع دينا الشربيني في حكاية ولو بعد حين من مسلسل حدث بالفعل، والذي من المقرر عرضه قريبًا، مؤكدة أنهما صديقتان ولم يترددا في التعاون معًا.

وقالت شيرين رضا خلال لقائها مع ET بالعربي: أنا مش أول مرة أتعاون مع دينا الشربيني قبل كدا عملنا فيلم اسمه كدبة كل يوم، وليه الناس تستغرب؟ إحنا صحاب من زمان ودي فرصة حلوة أننا نشتغل مع بعض تاني.

وذكرت شيرين رضا: لم أتردد ولا ثانية ولما قالوا لي دينا الشربيني قولت طبعا لأننا معندناش فرصة نقابل بعض في الحياة لأن كل واحدة مشغولة وإحنا بنقعد مع بعض في نفس الكارافان وبنغير وبنعمل ميكب مع بعض، ولما عرضوا عليا أمثل لوحدي حكاية مستقلة في مسلسل حدث بالفعل رفضت وحبيت أكون مع دينا الشربيني.

كما كشفت شيرين رضا عن تفاصيل حكاية ولو بعد حين، قائلة: هنكون أنا ودينا الشربيني أخوات في المسلسل اللي بيدور في قصص حقيقية من ملفات لأطباء نفسيين والقصص مفزعة ومش عارفة إمتى هيتعرض ولكنه هيكون قريبًا وخارج الموسم الرمضاني وإحنا بنصور آخر حلقة وهنخلص الجزء الأول لأن العمل له أكتر من جزء.