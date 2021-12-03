شيرين عبدالوهاب تؤكد طلاقها من حسام حبيب وهل تتلقى علاجا نفسيا؟

أكدت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، النبأ الذي أعلنته الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، بشأن انفصالها عن زوجها المطرب والملحن المصري حسام حبيب.

وقالت شيرين عبدالوهاب في حوار مع الأحمدية، نشر عبر صفحة موقع ”الجرس“ الذي تملكه الأخيرة على ”فيسبوك“، ردا على سؤال حول تحقيقها لأحلامها، إنها الآن ”تبني شيرين جديدة، ليست مستعبدة أو محتلة“، على حد وصفها، في إشارة إلى انفصالها رسميا.

وواصلت الفنانة المصرية، حديثها مشددة على أنها ”لن تقبل أن تعود لوضعها السابق مرة أخرى“، في دلالة عن حياتها خلال الفترة السابقة مع طليقها.

وأضافت: ”كل شيء وله ثمن“، مواصلة حديثها باللهجة اللبنانية قائلة: ”أنا عم بكبر مش عم بصغر.. أنا عم بقوى مش عم بضعف“.

ومضت شيرين عبدالوهاب، مشيدة بالإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، مقدمة لها الشكر على مساندتها لها، قائلة: ”بحبك والله يا نضال.. شكرا إنك وقفتي معايا في كل حاجة.. شكرا إنك دلوقتي بتجيبي حقي وبتكلم معاكي زي الدكتور بتاعي.. شكرا إني بقيت أقولك كلام مش ممكن أقوله للدكتور بتاعي“.

لتقاطعها نضال الأحمدية موجهة لها سؤالا عن مدى قبولها نشر إعلانها واعترافها بأنها تعالج نفسيا ولديها دكتور نفسي، لترد شيرين عبدالوهاب بقبولها وعدم ممانعتها قائلة: ”الطبيب النفسي أصبح أمرا عاديا مثله مثل أطباء النساء والباطنية والجلدية… وغيرها“.

وكانت نضال الأحمدية، أثارت الجدل، يوم السبت الماضي، بعدما قالت إن شيرين عبدالوهاب، وزوجها الفنان حسام حبيب، تطلقا، لتثير حالة من الجدل ما بين تناقل أنباء بالنفي وأخرى مؤكدة، حتى حسمت الجدل اليوم بنشرها جزءا من حوار الفنانة المصرية، تشير فيه إلى طلاقها رسميا.

حينها ذكرت الأحمدية، عبر تغريدة على ”تويتر“: ”كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة.. الطلاق وقع اليوم“، في إشارة ليوم السبت 27 نوفمبر الماضي.