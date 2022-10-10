شيرين عبدالوهاب تنهي خلافاتها مع حسام حبيب

تصالحت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب مع طليقها حسام حبيب، رغم اشتداد الخلافات بينهما ووصولها إلى ساحة القضاء.

ما سبق، كشف عنه محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، ياسر قنطوش، خلال بيان صحفي تداولته وسائل إعلام محلية.

ذكر “قنطوش” في بيانه أن “شيرين” تعرب عن احترامها وتقديرها لـ”حبيب”، وفي سبيل استمرار الود بينهما كزملاء داخل نفس المهنة، قررت التصالح معه فيما يخص القضايا التي ينظر فيها القضاء المصري.

نوه البيان، بأن “حبيب” قد سوى خلافاته مع “شيرين”، من خلال رده لكل المتعلقات التي سبق وأن حصل عليها منها، وهو ما شهدته النيابة العامة في مصر، حتى بات غير ملزم بأي شيء تجاه طليقته.

وختم بيان “فنطوش” بالتأكيد على أن “شيرين” تقدر وتحترم “حبيب”.

حوار مرتقب

يُذكر أن محبي الفنانة المصرية ينتظرون ظهورها مساء اليوم، حينما تحل ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” المعروض عبر فضائية “DMC”، وتقدمه النجمة إسعاد يونس.

وكشفت “شيرين” خلال “برومو” الحلقة، التي تُعرض على جزئين اليوم وغدًا الثلاثاء، عن أصعب موقف مرت به في حياتها، وهو حينما اشتد المرض على والدها دون قدرتها على مساعدته: “رأيت والدي عاجز وأنا مش قادرة أعمل له حاجة”.

ذكرت “شيرين” أن الأمر الذي ندمت عليه خلال حياتها هي وضع ثقتها في أناس كانوا غير جديرين بهذا الأمر.

كما تتطلع النجمة المصرية إلى أن تعيش مستقبلًا وسط بنتيها، على أن تدخلا في الوسط الغنائي وتشجعانها على العمل.