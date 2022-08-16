الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
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شيرين عبد الوهاب تتصدر التواصل الاجتماعي ببوستر أغنيتها الجديدة

منذ ساعة واحدة
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

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تستعد النجمة شيرين عبدالوهاب، لطرح أغنيتها الجديدة، التي تتعاون خلالها مع الشاعر أمير طعمة، والملحن عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي، بعنوان “المترو”، حيث من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وروج طعيمة للأغنية، من خلال نشر البوستر عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام”، معلقاً: “قريباً… شيرين… عمرو مصطفى… نابلسي”.

وتعد هذه الأغنية بين مجموعة من الأغنيات التي قررت شيرين عبد الوهاب طرحها تباعًا خلال الفترة المقبلة وفقًا لخطة استراتيجية وتسويقية جديدة قررت اتباعاها حتى لا تغيب كثيرًا عن جمهورها.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت قد أصدرت في الصيف الفائت أغنيتها “كلها غيرانة” وحققت أكثر من 140 مليون مشاهدة على قناة “روتانا” الرسمية بموقع “يوتيوب”.

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