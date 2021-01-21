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شيرين عبد الوهاب تثير إعجاب متابعيها بإطلالة كاجول

21 - يناير - 2021
شيرين عبدالوهاب

شيرين عبدالوهاب

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أطلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على المتابعين مثيرة إعجابهم.

وأثارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولفتت الأنظار في أحدث ظهور لها.

وتألقت شيرين بإطلالة أنيقة مرتدية ملابس كاجول شتوية، تميزت باللون الأسود، وإنتعلت حذاءً رياضياً أسود، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد سوداء متناسقة مع ملابسها.

وبدت شيرين في حالة جيدة ومبتسمة في الصور، التي تم تداولها معجبوها على مواقع التواصل الإجتماعي، ولاقت تفاعلاً كبيراً.

يُذكر أن شيرين كانت قد طرحت فيديو كليب أغنية “مصر أرض الجمال”، من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أمير سمير وإيهاب سمير، هندسة صوتية محمد إسماعيل.

يذكر أنها غابت الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ فترة عن جمهورها واكتفت بالتواصل مع متابعيها عبر حسابها على Twitter.

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

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