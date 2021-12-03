شيرين عبد الوهاب تحررت! 

لم يكن وجه الفنان حسام حبيب خيراً على الفنانة شيرين عبد الوهاب فهي منذ أن تزوجت منه تراجعت فنيا بشكل كبير رغم أنها أصدرت البوم نجحت منه أغنية واحدة وهي ” كدابين” وبعد ذلك غابت عن الساحة رغم أنها أحيت مجموعة من الحفلات في الدول العربية وكانت زلات لسانها أثناء وقوفها على خشبة المسرح تسبب لها مشاكل في بلدها وللأسف فإن إدارة أعمالها لم تكن على قدر المسؤولية في حل الأزمات التي وقعت فيها مما جعلها تغيب عن مواقع التواصل الإجتماعي ولم تعد تطل إلا في المناسبات.

كما أن نشاطاتها الفنية تقلصت ولم نعد نسمع لها أي جديد بإستثناء أغنية وطنية قدمتها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أسابيع قليلة، من ثم غابت فجأة رغم إعلان سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا عن توقيع عقد مع شيرين من أجل إطلاق ألبوم جديد لها إلا أن هذا الكلام ظل دون أي تحرك على الأرض. هذا وكانت بين الحين والآخر تتطاير أخبار عن خلافات بين شيرين وزوجها حسام حبيب وصلت أحيانا إلى حد الطلاق لكن بقيت الأمور طي الكتمان إلى أن تم تسريب تسجيل صوتي بصوت والد حسام حبيب يكشف فيه أن ابنه همه الوحيد أن يحصل على أموال زوجته.

وقد أثار هذا التسجيل الذي سربته شيرين عبر الإعلامية نضال الأحمدية التي ادعت أنها قامت بعملية إستقصائية للحصول على هذا التسجيل جدلا واسعا وفي حينها كان لافتا أن شيرين لم تتذمر على تصرفات الأحمدية مما أكد أنهما على تواطؤ. ومرت الأسابيع حتى أعلن عن طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب ببيان رسمي أكدت فيه الأولى أن الطلاق وقع وهي تحتفظ بالإحترام تجاه طليقها وتمنت أن لا يتم الخوض بتفاصيل حياتها الخاصة. إنما يبدو أن شيرين تحررت فنيا بعد طلاقها إذ أطلقت ثلاث أغنيات ووعدت جمهورها بسماع ألبومها الجديد قريبا هذا عدا إستعدادها لإحياء حفلة في أبو ظبي خلال أيام قليلة وقريبا في موسم الرياض.

وفي نهاية المطاف لا بد أن نستخلص أن زواج الفنانة من الشخص الغلط يؤثر على مسيرتها خاصة إذا كان رجلا أنانيا وهمه الإستيلاء على أموال زوجته. لذا نقول في الختام نحن في إنتظار عودة المطربة شيرين إلى جمهورها الذي اشتاق لها ولاعمالها الغنائية الجميلة التي أعتاد عليها منذ بداية الألفية الثالثة.