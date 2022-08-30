شيرين عبد الوهاب تشكف عن صورة لها من كواليس تحضيرها لألبومها المقبل

كشفت الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب عن صورةٍ لها من كواليس تحضيرها لألبومها المقبل، من دون أن تكشفَ تاريخ إصداره.

وتتعاون شيرين في أعمالها الجديدة مع الموزّع الموسيقي طارق مدكور، وأطلّت في الصّورة برفقة الفنان حميد الشاعري ومحمود محسن.

وظهرت دلالات تعاون شيرين مع طارق بعد زيارة سميرة سعيد لها ونشرها لصور يظهر فيها طارق مع الفنانتين.

وبعد أن أرفقت سميرة صور احتضانها لشيرين بجملة: “حبيبتي شيرين… انبسطت بزيارتك إنتِ وصديقي طارق مدكور… وانبسطت أكتر إني شفتك منطلقة وسعيدة… وإن شاء الله تكملي مشوارك بنجاح أكبر… دمتِ لي صديقة مخلصة ومحبة”.

ردّت عليها أخيرًا شيرين بعد مشاركة الصور عبر صفحاتها الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعية، قائلةً: “إنتي لو بتحبينى قيراط فأنا بحبك 100 قيراط. مبسوطة أوي إني شفتك مبارح وانتي عارفة أنا بحبك قد إيه والمرة اللّي جاية العزومة أكل من إيديّ. ربنا يديم المحبّة اللّي بينا”.