شيرين عبد الوهاب تطرح أغنية "المترو"

حرصت شيرين عبد الوهاب على مشاركة جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو لأغنيتها الجديده “المترو” عبر حسابها الرسمي بموقع انستغرام، وعلقت شيرين قائلة: “أغنية المترو دلوقتي على اليوتيوب لينك الأغنية في البايو”.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى.

يذكر أن، تحيى النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما يوم 8 أكتوبر المقبل، على مسرح أوبرا، حيث تلتقى شيرين مع جمهورها فى سهرة طربية خاصة، تقدم من خلالها مجموعة من أجمل أغنياتها التى شكلت علامات فارقة فى مشوارها الفنى الممتد منذ 20 عاما والتي اشتهرت بها طوال مشوارها الطربى.

ومن المقرر، أن تقدم شيرين عبد الوهاب فى حفلها الكبير مجموعة مختلفة ومتنوعة من الأغانى، منها :”بكلمة منك” و”مشاعر” و”انكتبلى عمر” و”أنا فى الغرام” و”لازم أعيش” و”القماص” و”واحدة بواحدة”، إضافة لبعض أغنيات من ألبومها الجديد الذى تجهز له حاليا وتتعاون فيه مع أبرز الملحنين والشعراء والموزعين، ويشهد الحفل إقبالا كبيرا على حجز التذاكر من جمهور وعشاق شيرين.