السبت 5 ربيع الأول 1444 ﻫ - 1 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شيرين عبد الوهاب تطرح أغنية "المترو"

منذ 10 دقائق
بوستر اغنية شيرين الجديدة

بوستر اغنية شيرين الجديدة

A A A
طباعة المقال

حرصت شيرين عبد الوهاب على مشاركة جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو لأغنيتها الجديده “المترو” عبر حسابها الرسمي بموقع انستغرام، وعلقت شيرين قائلة: “أغنية المترو دلوقتي على اليوتيوب لينك الأغنية في البايو”.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى.

يذكر أن، تحيى النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما يوم 8 أكتوبر المقبل، على مسرح أوبرا، حيث تلتقى شيرين مع جمهورها فى سهرة طربية خاصة، تقدم من خلالها مجموعة من أجمل أغنياتها التى شكلت علامات فارقة فى مشوارها الفنى الممتد منذ 20 عاما والتي اشتهرت بها طوال مشوارها الطربى.

ومن المقرر، أن تقدم شيرين عبد الوهاب فى حفلها الكبير مجموعة مختلفة ومتنوعة من الأغانى، منها :”بكلمة منك” و”مشاعر” و”انكتبلى عمر” و”أنا فى الغرام” و”لازم أعيش” و”القماص” و”واحدة بواحدة”، إضافة لبعض أغنيات من ألبومها الجديد الذى تجهز له حاليا وتتعاون فيه مع أبرز الملحنين والشعراء والموزعين، ويشهد الحفل إقبالا كبيرا على حجز التذاكر من جمهور وعشاق شيرين.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

المزيد من منوعات

المصرية ميار شريف
المصرية ميار شريف تصنع المجد في بطولة بارما للتنس
منتخب إنجلترا
ضربة رأس سمولينج تهدي روما الفوز 2-1 على إنتر
منه غرفة وطليقها محمود المهدي
محمود المهدي: منة دمرت حياتي وكنت بصرف على 7 من أهلها

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

حسن نصرالله
أول تعليق لنصر الله عن الأحداث في إيران.. "الحاكم الحقيقي هو المهدي المنتظر"!
كريستيانو رونالدو
مونديال قطر.. المنتخب البرتغالي يصدم رونالدو
مصرف لبنان
بيان جديد من مصرف لبنان... ماذا جاء فيه؟