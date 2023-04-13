شيكاغو بولز يحافظ على آماله في الأدوار الإقصائية

أحرز زاك لافين 39 نقطة ليقود انتفاضة شيكاغو بولز بالفوز 109-105 على مضيفه تورونتو رابتورز في الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

ويحل بولز ضيفا على ميامي هيت يوم الجمعة في مواجهة سيصعد الفائز منها لمواجهة ميلووكي باكس في الدور الأول للقسم الشرقي الأسبوع المقبل.

وسيطر رابتورز، الفائز باللقب في 2019، على الشوط الأول إذ تأخر مرة واحدة في بداية الربع الثاني.

وأنهى صاحب الأرض الشوط الأول لصالحه بنتيجة 58-47 بفضل 34 نقطة من باسكال سياكام وفريد فان فليت.

واستهل رابتورز الربع الثالث بتسجيل ثماني نقاط متتالية ليتقدم بفارق 19 نقطة.

لكن لافين انتفض ليحرز 17 نقطة بعد اكتفائه بتسع نقاط في الشوط الأول ويقلص بولز النتيجة إلى 81-72 قبل بداية الربع الأخير.

وبدا أن لاعبي رابتورز فقدوا تركيزهم مع تفوق دفاعي وهجومي واضح لبولز.

وأحرز باتريك بيفرلي رمية ثلاثية ليمنح بولز التقدم 96-93 قبل خمس دقائق من النهاية.

واستجمع فان فليت قواه ليدرك التعادل 100-100 لرابتورز مع تبقي ثلاث دقائق.

لكن لافين وديمار ديروزان، لاعب رابتورز السابق، سجلا سبع نقاط متتالية ليحسم بولز الفوز.

وتصدر لافين قائمة مسجلي بولز برصيد 39 نقطة فيما أضاف ديروزان 23 نقطة.

وكان سياكام الأكثر تسجيلا في صفوف رابتورز وله 32 نقطة.