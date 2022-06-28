بالصورة.. شيماء جمال تتواصل مع احد المحررين قبل الاعلان عن قتلها بساعة

عثرت الاثنين الأجهزة الأمنية بالجيزة، على جثة المذيعة شيماء جمال مقدمة برنامج “المشاغبة” الذي تم عرضه في عام 2017 عبر أحدى القناوت الفضائية الخاصة، وهي مدفونة داخل فيلا بالمنصورية، بعد أن ورد بلاغ يفيد بتغيبها منذ ثلاث اسابيع.

وبعد أن تردد أمس الكثير من الانباء التي تؤكد اختفاءها، وتغيبها عن منزلها لنحو ثلاثة أسابيع.

تحرك أحد محرري موقع اسمه “بوابة اخبار اليوم”، في محاولة للتواصل معها عبر أرقامها الخاصة وجميع حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها لم تجيب على أرقام الهاتف.

وخلال بحث المحرر عن حقيقة اختفاء الإعلامية شيماء جمال وجد انها تقوم بعمل منشورات بصورة منتظمة عبر حسابها الرسمي على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، حيث كان آخر منشور قامت بكتابته قبل اعلان خبر وفاتها بثلاثة ساعات تقريبا.

وبالفعل استطاع المحرر التوصل معاها عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وقامت الإعلامية الراحلة بالرد عليه قبل إعلان وفاتها بساعة تقريباً، واستأذنها ان يعرض عليها بعض الأسألة عن شائعة اختفاءها.

وقامت شيماء جمال بالرد عليه، قائلة : «اهلا بيك تشرفنا يافندم، اتفضل».

وسألها المحرر هل لي أن أحصل على بعض التصريحات الخاصة عن شائعة اختفاءك، لتعاود اختفاءها مرة اخرى، ولم تجيبه على تفصيل اختفاءها.

وقامت بالرد عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وذلك قبل إعلان خبر وفاتها وفاتها بساعات قليلة، فيما كان بلاغ اختفاءها منذ ثلاثة أسابيع او اكثر.