صابرين عن فيلم "الملحد": أنا مش خايفة من حالة الجدل

تحدثت الفنانة صابرين، عن كواليس فيلم الملحد، الذي من المقرر عرضه في شهر سبتمبر المقبل، إذ أشارت إلى أن فيلم الملحد سيساعد على الإصلاح الديني.

وقالت صابرين خلال لقائها في برنامج ET بالعربي، إن فيلم الملحد مختلف، وسنشاهد خلال الفيلم العديد من الآراء والجدل.

وعن إثارة الجدل حول عرض الفيلم، أضافت صابرين: أنا مش خايفة من حالة الجدل اللي هتكون على الفيلم، هخاف من إيه؟، أنت بتصلح الخطاب الديني، إن شاء الله يعجب الجمهور.

وتحدثت صابرين عن كواليس العمل مع أبطال فيلم الملحد، حيث قالت: جميع القائمين على العمل مختلفين وأحمد حاتم شاطر ومجتهد وهيقدم الدور بشكل قوي أوي، وكمان المؤلف إبراهيم عيسي باز الشخصيات بشكل جميل وكلنا أبطال.

وعن أعمالها القادمة قالت صابرين: بشارك في مسلسل أعمل إيه، مع الفنان خالد الصاوي، وبجسد من خلاله دور إيناس زوجة خالد الصاوي وهي مشاكسة ولديها 4 بنات، ويتعرضن للكثير من المشاكل خلال أحداث العمل.