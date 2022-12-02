صابرين: لن أقدم سيرة ذاتية مرة أخرى بعد أم كلثوم

حلت الفنانة صابرين ضيفة على برنامج “أسرار النجوم”، للحديث عن مسيرتها وآخر أعمالها الفنية.

وقالت صابرين: “لا أريد تقديم سيرة ذاتية مرة أخرى بعد أم كلثوم، وكان يهمني في المسلسل إظهار كيف أنها حافظت على مكانتها، كما أنها ظلت محافظة على ثقتها في نفسها حتى آخر يوم في حياتها وتعلمت الكثير من تقديمي شخصية أم كلثوم”.

وتابعت: “من أحسن وأمتع أشياء في مهنتنا أنك لا تحتاجي للذهاب لطبيب نفسي وأنا أتحدث عن نفسي شخصيا، بسبب تقمصي للعديد من الشخصيات”.

وعن تعاونها سابقا مع الراحل أحمد زكي، قالت صابرين: “كنت أتمنى تقدم أعمالا أكثر مع أحمد زكي، واعتذرت عن الوقوف أمامه في 4 أو 5 أفلام وكان المخرج في كل هذه الأفلام عاطف الطيب وندمت أنني لم أقدمهم وكانت ستصبح أعمالا مميزة في مسيرتي، وواحشني جدا الفنان نور الشريف، وفيه أجيال رائعة حاليا طالعة مثل رنا رئيس ومايان السيد ونور إيهاب وأمير المصري”.

وعن عدم تقديمها أغان لتترات أعمالها، أوضحت: “لم يطلبنِ أحد لتقديم تترات مسلسلات، ولكن مرة غنيت تتر مسلسل مع الأستاذة هدى سلطان والأستاذ عبدالمنعم مدبولي وكان اسمه (الدنيا وردة بيضاء)”.