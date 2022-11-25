صابر الرباعي لـ أنغام: نحن في انتظارك

حرص النجم صابر الرباعي على دعم الفنانة أنغام، عقب إجراءها عملية جراحية، نقلت على إثرها للمستشفى، كما حرص على الدعاء لها عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”.

ونشر صابر الرباعي صورة مميزة للنجمة أنغام، وعلق عليها قائلا: “دعواتنا و تمنياتنا للنجمة الكبيرة أنغام بالشفاء العاجل والعودة إلى نشاطها الفني وجمهورها في أتم الصحة والعافية، نحن في انتظارك”.

وحصلت الصورة على العديد من الإعجابات والتعليقات الحميدة التي جاءت جميعها في حب الفنانة أنغام داعيين الله أن يتم شفاها على خير حتى تعود لأسرتها ولجمهورها العريض في أسرع وقت بصحة جيدة.

وكانت تعرضت الفنانة أنغام لأزمة صحية طارئة، حسب ما جاء في البيان الصادر عن إدارة أعمالها، حيث قال البيان: “تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، وهي حالياً مازالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن”.

وكشفت طبيب الفنانة أنغام، عن تطورات حالتها الصحية، بعد أن خضعت لعملية جراحية كبرى، عانت بعدها من مضاعفات أعادتها إلى المستشفى.

وكشف أن أنغام عانت خلال هذه المرحلة من عدم القدرة على الأكل والشرب والقيء المستمر، الأمر الذي استدعى الأشعة السينية التي كشفت عن وجود التصاقات في الأمعاء بسبب الجراحة الأولى، مما أدى إلى انسداد الأمعاء.

وأضاف أنه وفقًا لبروتوكول العلاج، تم إدخال خرطوم عبر الأنف لتفريغ المعدة، على أمل حدوث تحسن في الأمعاء، وهو ما حدث بالفعل خلال الساعات الماضية.

وكشف الطبيب عن أن أي عملية جراحية في البطن قد تعرض صاحبها لالتصاقات بالمعدة، والتي قد تحدث بعد يومين أو حتى بعد الجراحة، مؤكدا أن حالة أنغام ليست خطيرة ولا يمكن تصنيفها على أنها خطيرة، خاصة وأن هناك تحسن واضح يحدث ويتم اكتشافه أثناء المتابعة اليومية.

وعن احتمالية احتياجها لعملية جراحية أخرى، أكد طبيب أنغام أن التحسن لا يشير إلى حاجتها لعملية جراحية، لكن التحسن يجب أن يستمر في الأيام المقبلة.[