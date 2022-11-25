الجمعة 1 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 25 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صابر الرباعي لـ أنغام: نحن في انتظارك

منذ ساعة واحدة
صابر الرباعي

صابر الرباعي

A A A
طباعة المقال

حرص النجم صابر الرباعي على دعم الفنانة أنغام، عقب إجراءها عملية جراحية، نقلت على إثرها للمستشفى، كما حرص على الدعاء لها عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”.

ونشر صابر الرباعي صورة مميزة للنجمة أنغام، وعلق عليها قائلا: “دعواتنا و تمنياتنا للنجمة الكبيرة أنغام بالشفاء العاجل والعودة إلى نشاطها الفني وجمهورها في أتم الصحة والعافية، نحن في انتظارك”.

وحصلت الصورة على العديد من الإعجابات والتعليقات الحميدة التي جاءت جميعها في حب الفنانة أنغام داعيين الله أن يتم شفاها على خير حتى تعود لأسرتها ولجمهورها العريض في أسرع وقت بصحة جيدة.

وكانت تعرضت الفنانة أنغام لأزمة صحية طارئة، حسب ما جاء في البيان الصادر عن إدارة أعمالها، حيث قال البيان: “تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، وهي حالياً مازالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن”.

وكشفت طبيب الفنانة أنغام، عن تطورات حالتها الصحية، بعد أن خضعت لعملية جراحية كبرى، عانت بعدها من مضاعفات أعادتها إلى المستشفى.

وكشف أن أنغام عانت خلال هذه المرحلة من عدم القدرة على الأكل والشرب والقيء المستمر، الأمر الذي استدعى الأشعة السينية التي كشفت عن وجود التصاقات في الأمعاء بسبب الجراحة الأولى، مما أدى إلى انسداد الأمعاء.

وأضاف أنه وفقًا لبروتوكول العلاج، تم إدخال خرطوم عبر الأنف لتفريغ المعدة، على أمل حدوث تحسن في الأمعاء، وهو ما حدث بالفعل خلال الساعات الماضية.

وكشف الطبيب عن أن أي عملية جراحية في البطن قد تعرض صاحبها لالتصاقات بالمعدة، والتي قد تحدث بعد يومين أو حتى بعد الجراحة، مؤكدا أن حالة أنغام ليست خطيرة ولا يمكن تصنيفها على أنها خطيرة، خاصة وأن هناك تحسن واضح يحدث ويتم اكتشافه أثناء المتابعة اليومية.

وعن احتمالية احتياجها لعملية جراحية أخرى، أكد طبيب أنغام أن التحسن لا يشير إلى حاجتها لعملية جراحية، لكن التحسن يجب أن يستمر في الأيام المقبلة.[

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

المزيد من منوعات

مباراة قطر والسنغال انتهت بفوز السنغال 3-1
كأس العالم قطر ٢٢
قطر تخسر 3-1 وتقترب من وداع منافسات كأس العالم
الفنانة اللبنانية اليسا
فيديو.. اليسا تكشف عن السبب وراء ظهورها بكف مغطى
"ضرب نار".. يجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

كأس العالم قطر ٢٢
فيديو لمشجع أمريكي يكشف الحقائق.. "هذا ما شاهدته في قطر"
فرقة ميّاس
بالفيديو: ميّاس تشعل تيك توك على أنغام "توكو تاكا"
فراس سلوم
بعد إبطال نيابته... إليكم أول تعليق لفراس سلوم