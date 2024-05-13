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صابر الرباعي: محمد عبده شخصية قوية وأتمني له الشفاء

منذ 41 دقيقة
صابر الرباعي

صابر الرباعي

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حرص المطرب صابر الرباعي، على توجيه رسالة للفنان محمد عبده بعد تعرضه للسرطان والدعاء له بالشفاء العاجل.

وقال صابر الرباعي أثناء حديثه مع et بالعربي:” بتمناله الشفاء والخير دائما ويكون رقم واحد واعرفه عن قرب شخصيه مرحه مميزه تحب الحياه.. ورأيي به كافنان شهادتي فيه مجروحه ولكن كانسان هو قوي وربنا يقويه على المحنه دي ويرجع في اقرب الاوقات وندعيله كلنا “.

هذا وشارك المطرب التونسي، تعليقه على لقب الباشا، والذي يتوافق مع إسم أحدث أغانيه باسم “الباشا”، التي طرحت منذ أيام وحققت نجاحًا كبيرًا.

وقال الرباعي معلقًا: “تحبوا تقولوا عليا باشا تمام كلنا بشوات انا ولا انتوا وكل الناس بشوات”.

وكان صابر الرباعي قد طرح أغنية “الباشا”، على جميع منصات الاستماع وعلى موقع يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها على جميع المنصات.

وقال الفنان صابر الرباعي عن “الباشا”: “هي أغنية خفيفة الظل يتغزل فيها شاب بحبيبته بالطريقة المصرية الخفيفة التي تعجب الجميع وتشعرك بالمرح والمحبة، وفي هذه الأغنية قمت بتغير مود الأغاني التي اقدمها، كذلك عدلت بعض المفردات من كلمات الاغنية حتي تتناسب مع الشارع المصري واثق ان الاغنية ستنال اعجاب الكثيرين”.

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