صابر الرباعي يُرزق بمولودته الثالثة من زوجته إخلاص ويطلق عليها اسم “شابة”

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رُزق النجم التونسي صابر الرباعي، أمس الجمعة، بمولودة جديدة من زوجته إخلاص، أطلقا عليها اسم “شابة”، وهو المولود الثالث له من زوجته الحالية إخلاص بعد أمير وجود هادي.

وتعتبر “شابة” الابنة الخامسة للفنان التونسي، إذ لديه طفلان من زواج سابق، هما إسلام وصفاء.

يُذكر أن الرباعي شارك أخيراً في أوبريت “أنت أقوى”، بمشاركة النجوم محمد منير وتامر حسني وكارول سماحة وسميرة سعيد، ووائل جسار، من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع موسيقي نادر حمدي، وإخراج طارق العريان.