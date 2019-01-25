بالفيديو: صاح “الله أكبر” فأشعل معركة على متن طائرة في الجو وحول مسارها !

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اضطرت رحلة طيران تابعة لشركة “ترانسافيا” الهولندية إلى تحويل مسارها في الجو والهبوط اضطراريا عندما صاح راكب تونسي “الله أكبر”.

وكانت الرحلة على متن طائرة بوينغ متجهة من باريس إلى تونس، الخميس، لكنها حولت مسارها إلى مطار نيس بعد أن قام شاب تونسي بالغ من العمر 30 عاما بالصلاة أمام باب قمرة القيادة، بحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية.

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد الركاب رجال الأمن وهم يشتبكون مع الرجل، بينما كانت الطائرة في الجو، والركاب يصرخون، قبل أن يتمكنوا في النهاية من السيطرة عليه.

وبعد أن تم إخضاع الرجل، هبطت الطائرة وهي من نوع بوينغ 737-800 في مطار نيس كوت دازور.

وقال شهود عيان إن الرجل صاح بأنه تونسي وطلب من الركاب الآخرين مساعدته في مقاومة رجال الأمن.

وحسب المعطيات الأولية، فإن المسافر المذكور وهو شاب في الثلاثين من عمره، قد أصرّ على إقامة الصلاة في رواق الطائرة رغم إعلامه بأنه من غير الممكن القيام بذلك نظرا لضيق المكان ومنع قانون الملاحة الجوية غلق الرواق، فما كان من المسافر المذكور إلا أن بادر بشتم المضيفين كما إعتدى بالعنف على أحدهم، الأمر الذي أجبر الطاقم على النزول اضطراريا بمطار ”نيس” والاستنجاد بالأمن.

وذكرت صفحة “twenssa en france” التي نشرت الفيديو أنّ المعطيات الاولية تشير الى أنّ المسافر المذكور اعتدى يوم أمس على طاقم طائرة ترانسافيا المتّجهة من باريس الى تونس، موضّحة أنه شتم المضيّفين وضرب أحدهم بسبب منعه من أداء الصلاة برواق الطائرة.

واشارت الصفحة الى ان الحادثة أجبرت طاقم الطائرة على الهبوط اضطراريا بمطار نيس للاستنجاد برجال الشرطة وإلى أنّه تمّ إيواء المسافرين بأحد النزل وتأجيل الرحلة.

ويعتقد أن المشكلة نجمت عن عدم سماح الطاقم للرجل بالصلاة في ممر الطائرة.

ولدى هبوط الطائرة، اعتقلت الشرطة الفرنسية الرجل على الفور، فيماذكرت صحيفة ميرور البريطانية إنه جرى إخضاع الراكب إلى تقييم نفسي.

ولم تعلق شركة “ترانسافيا” على الحادث.