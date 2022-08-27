صادق صباح لصوت بيروت إنترناشونال: نستطيع أن نتدبر أمورنا رغم الصعاب

أقيم يوم الجمعة في فندق الحبتور في بيروت حفل إفتتاح مقر إتحاد المنتجين العرب في لبنان الذي يرأسه المنتج اللبناني الكبير “صادق صباح” بحضور عدد من الوزراء اللبنانيين والنواب ومجموعة كبيرة من أهل المهنة والإعلام.

وقد ألقى وزير الإعلام زياد المكاري كلمة رحب بها بهذه الخطوة تلاه عدد من الكلمات التي تلخصت كلها حول هذا المشروع. وعلى هامش المؤتمر كان لـ” صوت بيروت إنترناشونال” دردشة مع الصباح الذي قال أن أهمية إفتتاح مقر إتحاد المنتجين العرب أمر مهم للبنان ليعيد النشاط السابق الذي كان سائدا في السابق بين التعاون العربي واللبناني وقريبا ستظهر نتائج هذا التعاون.

وعن المشاكل التي يعانيها كل الشعب اللبناني من إنقطاع الكهرباء والماء وأبسط حقوق الحياة وكيف ستنعكس على الشركات العربية التي ستأتي لتصور أعمالها في لبنان قال ” مثلما كل الشركات اللبنانية تتدبر أمرها لا شك أن شركات الإنتاج العربية ستقوم بالعمل نفسه.

كما كان لنا دردشة مع المنتجين المنفذين في شركة الصباح وهم أنور ولمى صباح وزياد الخطيب الذين أخبرونا عن تحضيراتهم للأشهر المقبلة من تصوير أعمال درامية جديدة فقالوا ” خلال أيام قليلة سيبدأ تصوير الجزء الثاني من مسلسل ” صالون زهرة” بطولة نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار ومجموعة من الممثلين اللبنانيين والسوريين وهو من تأليف كلوديا مرشليان. وأيضا سيبدأ في واول شهر أيلول تصوير المسلسل الضخم ” الزند” بطولة تيم حسن ودانا مارديني وعدد كبير من الممثلين السوريين من تأليف عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي وتدور أحداثه في العام ١٨٩٥ م .

كما تستعد الشركة لتصوير عدد من الاعمال الدرامية الخاصة بشهر رمضان ٢٠٢٣ ومنها عمل سيجمع مجددا نادين نجيم وقصي خولي وآخر لعابد فهد وكاريس بشار وعمل من بطولة كارين رزق الله وتأليفها إلى جانب معتصم النهار. وعلى الصعيد المصري هناك ثلاثة أعمال الأول من بطولة منة شلبي لم تعرف تفاصيله وآخر لعمرو سعد من إخراج ياسر سامي والمداح ٣ لحمادة هلال.

هذا وكان قد وصل الوفد العربي التابع للإتحاد العام للمنتجين العرب إلى بيروت ليل الأربعاء بحضور ورعاية جامعة الدول العربية ممثلة بسعادة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والإتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي.

ويرافقه رئيس الإتحاد للمنتجين العرب الدكتور إبراهيم أبو ذكري، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة عبد الفتاح الجبالي، ومجموعة من المنتجين العرب ورؤساء المكاتب التابعة للإتحاد.

وقد قام الوفد بجولة على الوزارات المعنية في الجمهورية اللبنانية لإعلان إفتتاح مقر بيروت للإتحاد العام للمنتجين العرب رسمياً، ولإلقاء الضوء على هذه الصناعة العربية المهمة، واعتبار شراكة الدول العربية مع بعضها تكاملية وليس تنافسية.

الزيارة الأولى كانت لرئيس الحكومة الأستاذ نجيب ميقاتي الذي تحدث عن أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص تحت مظلة جامعة الدول العربية، وأعلن عن استعداد الدولة اللبنانية لتقديم كل التسهيلات.

بدوره سعادة السفير أحمد رشيد خطابي أكد أهمية إفتتاح مقر بيروت، في ظلّ المقومات الكبيرة التي يتمتع فيها لبنان، مؤكداً دعم جامعة الدول العربية لهذا الإتحاد، بحثاً عن فرص أكبر ونجاحات على مستوى عالٍ.

بعدها زار الوفد وزير الصناعة الأستاذ جورج بوشاكيان الذي وضع كل الإمكانات اللازمة لإنجاح الإتحاد في بيروت. وقد اقترح أبو ذكري على الوزير إنشاء شعبة صناعة الإعلام في شراكة مع وزارة الصناعة لخلق بروتوكول تعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر التي تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط.

ليدعم هذه الشراكة في ما بعد وزير الإعلام المهندس زياد المكاري ووزير السياحة الأستاذ وليد نصّار ووزير الخارجية والمغتريين الدكتور عبد الله بو حبيب، خاصة أن صناعة السينما والدراما تساهم في دورة إقتصادية كاملة تشمل عشرات المجالات.

صادق الصبّاح تناول بالبراهين كيف أن القطاع الخاص هو من ساهم في مساندة القطاع الإعلامي في السنوات الأخيرة، بعدما عزز إستمرار شركة الصبّاح في لبنان رغم كل الظروف الصعبة، ليحظى في ما بعد بدعم الدولة اللبنانية التي أدركت أهمية هذا القطاع الذي يحمل رسالة ترفيهية وفنية هادفة.

وقد أكد وزير السياحة الأستاذ وليد نصّار أن وزارة السياحة تتطلع للعديد من الخطوات في دعم السياحة اللبنانية، ولعل جذب المنتجين العرب للتصوير في لبنان والاستفادة من نقاط القوة في هذا البلد هو من أولوياتهم. وقريباً سيتم الإعلان عن السياحة السينمائية والترفيهية والرياضية.

وقد كشف السفير أحمد رشيد خطابي عن مؤتمر على مستوى رفيع للإعلام السياحي العربي سيقام قريباً.

وزير الإعلام اللبناني المهندس زياد المكاري أوضح سعي الوزارة عودة لبنان إلى الخارطة العربية بدعم من كل الوزارات المعنية.

وقد أكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وقوف كل الأجهزة الأمنية مع هذه الصناعة التي نفتخر فيها، واعداً بالمزيد من التسهيلات.

وقد افتتح الوفد العربي مكاتب المقر في بيروت وتم الإعلان رسمياً عن بدء مهام هذا المقر الرابع التابع للإتحاد العام للمنتجين العرب المنتشر في ١٨ دولة عربية.