صالات السينما في بيروت تبدأ بعرض "باربي"

بدأت صالات العرض اللبنانية مساء اليوم، بعرض فيلم “باربي” الذي أثار الجدل بعد أن حاول وزير الثقافة منعه ثم وافق الأمن العام اللبناني على عرضه.

وبدا من التغطية الاعلامية للعرض الأول مساء اليوم، انشداد الفتايات لحضور هذا الفيلم الذي يثير بحبكته إعجابهن بخلاف الشبان اللذين يفضلون أفلام الحركة البوليسية، حيث خصّت شبابيك التذاكر بأعداد كبيرة منهن مساء اليوم.

وكان الاتجاه في لبنان لاتخاذ قرار بمنع عرض الفيلم بعد أن صرح وزير الثقافة محمد المرتضى المحسوب على “حزب الله”، بأنّ هذا الفيلم “يتعارض مع القيم الدينية”.

وذكر وزير الثقافة في البيان أن الفيلم “يسوق فكرة بشعة مؤداها رفض وصاية الأب وتهوين دور الأم وتسخيفه والتشكيك بضرورة الزواج وبناء الأسرة، وتصويرهما عائقاً أمام التطور الذاتي للفرد لا سيما للمرأة”.

وتحرك عدد كبير من النجوم اللبنانيين للتعبير عن غضبهم من هذا القرار.