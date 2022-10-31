صبا مبارك لصوت بيروت إنترناشونال: أنا ضد التنمر على الفنانين

صبا مبارك ممثلة صاحبة بصمة مميزة وهي لا ترضى بأن تقدم أعمالا خفيفة وقد تحدثت صبا مبارك لـ”صوت بيروت إنترناشونال” عن التنمر الذي يتعرض له الفنانين على مظهرهم الخارجي فقالت: “الممثلة أو المطربة لا يشترط فيها أن تكون جميلة، ولكن من المهم أن تكون جذابة، وتوقفت أمام ظاهرة تداول صورة هيفاء وهبي بملامح مشوهة، مؤكدة أن النجمة اللبنانية “مثل القمر” وظهرت في الحفل بجمالها المعتاد ومن الواضح أن الصورة المتداولة التقطت في ظروف اضاءة سيئة “أنا لا أحتمل التنمر عامة، وإذا كان شخصا لا يعجبك شكله لا تنظر إليه، ودع الناس بحالها، وفي كلام ممكن يجرح، الشخصية العامة نحن بني آدمين وصعب نجرحهم طول الوقت و لا ينفع أن نتكلم بجهل، فهيفاء وهبي بعد دقائق من الصورة كانت نجمة على المسرح، وعمومًا أنا لا أحب التنمر على الفنانات”.

واضافت: “ليس شرطا للفنانة أن تكون حلوة، المهم يبقى عندها كاريزما وجاذبية، فسعاد حسني قمر لكن قمر بماذا ؟ ليس بجمالها لكن بجاذبيتها، لأن عندها حرارة التي عند المصريين وعندها خفة دم، وهي حلوة وقريبة من القلب”.

وتابعت: “الممثلة ليس مطلوبا أنها تكون ملكة الجمال لكن تكون مقبولة الملامح، وفي فنانات القمر مثل ياسمين صبري، درة، ودينا الشربيني قمر وبحب سمارها وخفة دمها وموهبتها”.

وحول احتمال زواجها مجددا وشروطها في زوج المستقبل قالت صبا: “لا أريد أن أرتبط بأحد أقل مني نجاحا في مجاله أيا كان، والموضوع ليس قصة ماديات، لكن النجاح والتحقق والإنجاز ينعكس في أمور معينة”.

وردا على سؤال ما رأيك في الزواج بين الممثلين؟ قالت: “لم أجربه ، لكن نحن شغلنا صعب جدا أي أحد يتحمله، ولازم يكون قوي وواثق من نفسه جداً”.

وحول علاقتها بالسوشيال ميديا ورأيها في ظاهرة هوس النجمات بالخضوع لجلسات تصوير قالت صبا مبارك: “ليس لي في جلسات تصوير الفنانات والسوشيال ميديا بالنسبة لي شيء غريبة وأخاف أن اتصور واضع صوري على السوشيال ميديا لإنها أمرا متعبا ، ولا يمكن اتصور عن عمد لأحل أن أنزل صوري على السوشيال ميديا.

وتابعت: “هناك أناس تعتبر صورها على السوشيال ميديا مهمة لأجل الشغل، ولكن أنا لا أرى هذا ضروري، وانا طول الوقت مشغولة جدا.. بقرأ كتيرا في علم النفس وتحليل الشخصيات والأدب والمسرح وفي الإخراج والإنتاج الفني، وانا بعيدة عن السياسة لأنها تتعبني، وأمضي وقتا مع عائلتي”.

وتحدثت صبا عن أول تجربة لها في مجال الإنتاج مع فيلم “بنات عبد الرحمن” وقالت: “الفيلم أخذ وقتا كبيرا في تطويره، فالسيناريو أحتلج إلى سنين عشان يخرج بصورته النهائية”.

وتابعت: “عرض علي الفيلم من أربع سنوات ، ومن اللحظة التي قرأت فيها السيناريو أعجبني جدا وقلت يجب أن أنتجه ، والمجازفة اللي عملتها أني أنتجه ووضعت أموالي فيه”.

وواصلت قائلة: “البعض قال أنه فيلم مستقل من الاردن ممكن يخسرني أموالي وقالوا أيضا أن أفلام المهرجانات لها برستيج لكن في النهاية قدمته وجمعت بين معادلة بين فيلم فني وتجاري في نفس الوقت وأي بلد عرض فيها الفيلم كان رد الفعل غير نسوي وغير عادي”.