صحافيان يفوزان بجائزة "نوبل للسلام" تعرفوا إليهما

فازت كل من الصحافية والمؤلفة الفلبينية الأمريكية ماريا ريسا والصحافي الروسي ديميتري موراتوف بجائزة نوبل للسلام للعام 2021 مناصفة، اليوم الجمعة.

وترشح هذا العام 329 مرشحا للجائزة من مدافعين عن حرية الصحافة إلى معارضات بيلاروسيات أو الناشطة في الدفاع عن البيئة غريتا تونبرغ.

ومنحت جائزتا العلوم والأدب في ستوكهولم إلى رجال فقط هذا العام، فيما تعتبر الصحافية ماريا ريسا أول امرأة تنال إحدى جوائز نوبل هذا العام.

وعلى خلاف بقية جوائز نوبل، تعلن ”نوبل للسلام“ من معهد نوبل في أوسلو، فيما اختيرت بيريت ريس أندرسن للإعلان عن الجائزة.

ومن الأسماء المطروحة دائما للجائزة ”مراسلون بلا حدود“ و“لجنة حماية الصحافيين“ أو جهة فاعلة أخرى تعمل على ضمان قدرة وسائل الإعلام على القيام بعملها بحرية بعيدا عن أي قمع ورقابة.

وفي تاريخها الممتد 120 عاما، لم تكافئ جائزة نوبل للسلام يوما الصحافة المستقلة التي تسمح بمحاسبة صانعي القرار وتساعد على التخلص من المعلومات المضللة التي يتم تداولها بشكل خاص على الشبكات الاجتماعية.

وقال مدير معهد أبحاث السلام هنريك أوردال إن ”التقارير الدقيقة التي تساعدنا على البقاء على اطلاع والحصول على فكرة عن الأحداث الجارية في الوقت الحقيقي ضرورية للنقاش العام الجيد والمؤسسات الديموقراطية“.

ومن الأسماء الأخرى التي تم تداولها في الترشيحات ”الحملة ضد الروبوتات القاتلة“ ومنظمة ”الشفافية الدولية“ لمكافحة الفساد والمعارض الروسي أليكسي نافالني و“اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ“ ومدققي الحقائق في ”الشبكة الدولية لتقصي المعلومات“ والمستشارة الألمانية في نهاية عهدها انغيلا ميركل.

وتسلم الجائزة التي تتألف من شهادة وشيك بقيمة عشرة ملايين كرونة (980 الف يورو) تقليديا في العاشر من كانون الأول/ديسمبر ذكرى وفاة ألفريد نوبل (1833-1896).

وبعد جائزة السلام وهي الوحيدة التي التي تُمنح في العاصمة النروجية، ومن المقرر أن يعود موسم نوبل إلى ستوكهولم لمنح جائزة الاقتصاد الاثنين.

