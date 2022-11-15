صحافي يكشف حقيقة تفاوض بايرن ميونخ مع رونالدو

تناول صحفي ألماني، حقيقة ما تردد بشأن وجود مفاوضات بين البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، نجم مانشستر يونايتد، ونادي بايرن ميونخ.

وانتشرت مؤخرا أنباء في الصحافة الألمانية والبريطانية، بأن خورخي مينديز، وكيل رونالدو، اجتمع مع مسؤولي البافاري لمناقشة الصفقة.

في هذا الإطار، نشر “كريستيان فالك”، رئيس قسم كرة القدم في صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خبرًا عن المفاوضات والاجتماع مع مينديز، وعلق عليه:

“إنها أنباء غير صحيحة.. لم يكن هناك لقاء بين بايرن ميونخ وخورخي مينديز، كما أن النادي الألماني غير مهتم بالتعاقد مع رونالدو”.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قالت إن اجتماعًا بين رونالدو ووكيله خورخي مينديز، تم مع مسؤولي بايرن ميونخ، الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى سفر مسؤولي النادي البافاري إلى إنكلترا قبل بضعة أيام، لعقد محادثات مع الدولي البرتغالي، أملًا في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.