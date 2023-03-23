صحيفة بيلد: بايرن ميونيخ يقيل مدربه "يوليان ناغلسمان"

أفادت صحيفة بيلد (الخميس 23-3-2023) أن بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أقال مدربه يوليان ناغلسمان.

وكان المدرب البالغ من العمر 35 عاما يتولى المسؤولية عندما خسر بايرن 2-1 أمام باير ليفركوزن يوم الأحد الماضي ليتصدر بروسيا دورتموند دوري الدرجة الأولى الألماني.

وتولى ناغلسمان المسؤولية في عام 2021 وقاد بايرن ميونيخ إلى لقبه العاشر على التوالي في دوري الدرجة الأولى المحلي وذلك الموسم الماضي.

وسيلعب بايرن أمام مانشستر سيتي الشهر المقبل في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت “بيلد” في تقريرها إلى أنه يتردد أن توماس توخل المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، هو المرشح الأوفر حظا لتولي المنصب خلفا لناغلسمان.

وكان توخل (49 عامًا) قد فاز بدوري أبطال أوروبا مع نادي تشيلسي، لكن تم إنهاء تعاقده بعد البداية الضعيفة للنادي في سبتمبر/ أيلول 2022.

وبحسب مجلة “كيكر” الرياضية، فقد أجريت اتصالات بين النادي البافاري وتوخل من أجل تولي الاخير مهمة الإشراف على الفريق البافاري.

وكان ناغلسمان واجه بعض الضغوطات أواخر الموسم الماضي عندما خرج من الدور ربع النهائي لدوري الأبطال على يد فياريال الاسباني، في حين حقق الفريق بإشرافه أسوأ موسم حتى الان منذ 11 عامًا من خلال حصده 52 نقطة بعد مرور 25 مرحلة.