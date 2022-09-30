صحيفة تؤكد توتر العلاقة بين نيمار ومبابي

أفاد تقرير صحفي بأن العلاقة بين نيمار و”كيليان مبابي”، ثنائي باريس سان جيرمان، متوترة للغاية.

وأشارت صحيفة “ليكيب” في تقرير لها، الى أن نيمار يشكو مؤخرا من غطرسة مبابي، وفوجئ بتعاظم نفوذ زميله بعد تجديد عقده حتى 2025.

كما ذكرت أن العلاقة بين نيمار ومبابي كانت طبيعية في فترة الإعداد، لكنها توترت بعد مباراة مونبلييه نتيجة تسابق الثنائي على تسديد ركلة جزاء ثانية بعدما أهدر كيليان ركلة أولى.

وكشفت أن “سيرجيو راموس” تحدّث مع نيمار عقب المباراة لتهدئة الأمور، إلا أنها توترت في المران خلال اليوم التالي، مما استدعى تدخل راموس مع ماركينيوس قائد الفريق لاحتواء الموقف، لافتةً إلى أن مبابي شكا من أنانية نيمار بعد مباراة يوفنتوس بدوري الأبطال، وتدخل ليونيل ميسي هذه المرة حتى لا يعرقل هذا الخلاف مسيرة النادي هذا الموسم.

هذا واستندت ليكيب في تقريرها إلى تصريح مبابي قبل مواجهة يوفنتوس أن علاقته بنيمار متقلبة، بينما رفض النجم البرازيلي، التعليق على الأمر بعد ودية البرازيل وغانا قبل أيام قليلة.