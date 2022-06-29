صحيفة مصرية: الساعات المقبلة ستحمل مفاجأة كبرى عن آمال ماهر

كشفت صحيفة مصرية أنّ مفاجأة كبرى تتعلق بالمغنية المصرية “آمال ماهر” سيُكشَف عنها خلال ساعات.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” المحلية عن مصادر، لم تسمّها، أنه سيُكشَف عن تفاصيل مفاجأة آمال ماهر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وذكرت أن المفاجأة تتضمن الكثير من التفاصيل الخاصة بالمطربة ومستقبلها الفني.

وكانت النائبة “آمال عبد الحميد”، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مصر قد قالت إن آمال ماهر قبل أن تكون فنانة ومشهورة هي امرأة مصرية، مشددةً على ضرورة حسم الشائعات المغرضة حول الاختفاء والرد بشكل حاسم عليها.

وأوضحت أنها تقدمت بطلب إحاطة في البرلمان حول اختفاء آمال ماهر.

الى ذلك، تصدّر اسم “آمال ماهر” قوائم الأكثر بحثاً ورواجاً على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأيام القليلة الماضية.

وأثيرت ضجّة على الشبكات الاجتماعية بعدما زعمت صفحة منسوبة لآمال ماهر على فيسبوك اختفاءها منذ أيام ومداهمة منزلها.