صدارة سعوديّة بامتياز.. تقرير يكشف أفضل 10 جامعات عربيّة

كشف تقرير مجلة “Times Higher Education” الأميركيّة عن أفضل الجامعات العربية لعام 2023، حيث أظهر صدارة سعودية بامتياز، مع استحواذها على نصف المراكز الـ10 الأولى في القائمة.

فقد جاء في الصدارة جامعة الملك عبد العزيز، بإجمالي 63 نقطة جعلتها في المرتبة 101 عالميًا، مدعومة بالاستشهادات، وهو أحد المؤشرات ضمن 13 مؤشر في 5 مجالات ينظر إليها، إذ حصلت على 91.9 نقطة، فضلاً عن التوجه الدولي والذي حصد 93.6 نقطة.

فيما احتلت جامعة الملك فهد للبترول والثروة المعدنية، المركز الثاني متقدمة 4 مراكز عن ترتيبها لعام 2022 مع 54.3 نقطة، وفي التصنيف بين 201 – 250 ضمن أفضل الجامعات في العالم.

وفي ترتيب مماثل احتلت جامعة قطر، المركز الثالث عربياً، فيما كانت جامعة الملك سعود، صاحبة المرتبة الرابعة عربياً وبتصنيف يقع بين 251 -300 بين أفضل جامعات العالم.

في المرتبة الخامسة، جاءت جامعة الشارقة، والتي تقدمت عدة مراكز عن تصنيف عام 2022، حيث وقعت في فئة 251 – 300، مع جامعة الإمارات، صاحبة المركز السادس.

بينما احتلت جامعة أبو ظبي المركز السابع عربياً جنباً إلى جنب مع جامعة الفيصل بإجمالي 48.7 نقطة، وعالمياً تقع الجامعتان في الترتيب بين 300 إلى 350، ضمن أفضل الجامعات.

في المركز التاسع جاءت الجامعة الأميركية في بيروت، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة حائل في السعودية، وجامعة خليفة في الإمارات، بنفس الدرجات، وآخر الجامعات العربية ضمن أفضل 400 جامعة حول العالم وفقاً لتصنيف “تايمز للتعليم العالي”.

فيما كانت جامعة أسوان أول جامعة مصرية في الترتيب وفي المركز الثالث عشر عربيًا، والوحيدة بين الجامعات المصرية ضمن أفضل 500 جامعة حول العالم.