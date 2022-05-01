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"صدمة ايجابية" في قائمة برشلونة!

1 - مايو - 2022
تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة

"كووورة"
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أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة ريال مايوركا في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وشهدت اختيارات تشافي غياب كل من: سيرجينو دست – أوسكار مينجويزا – مارتن برايثوايت – بيدري – سيرجي روبرتو، بينما عاد كل من أنسو فاتي وصامويل أومتيتي.

وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كالآتي:
شتيجن – بيكيه – أراوخو – بوسكيتس – بويج – ديمبلي – ألفيس – ديباي – فاتي – تراوري – نيتو – لينجليت – لوك دي يونج – جوردي ألبا – فرينكي دي يونج – فيران توريس – أومتيتي – جارسيا – أوباميانج – جافي – تيناس.

وينافس البارسا على حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما حسم ريال مدريد اللقب أمس السبت بالتغلب على إسبانيول (4-0).

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ63 نقطة، بينما يقبع ريال مايوركا في المركز السادس عشر بـ32 نقطة.

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