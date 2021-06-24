صديق للبيئة.. نموذج جديد ومميز لألعاب شركة "ليغو"

يبدو أن محبي ألعب شركة ليغو “lego” الدنماركية، على موعد مع نموذج جديد من منتجات الشركة، سيتميز بكونه مصنوعاً من البلاستيك المعاد تدويره.

وصُنع النموذج الأولي للطوب 2×4 من بلاستيك PET ومن زجاجات مهملة مع إضافات لمنحها نوعية أجزاء Lego الأصلية، وهي نتيجة ثلاث سنوات من التجارب مع 250 نوعاً مختلفاً من المواد.

وبحسب صحيفة “ذا غارديان”، سيتم اختبار هذه النقلة النوعية وتطويرها بشكل أكبر قبل أن تقرر الشركة ما إذا كانت ستنتقل إلى مرحلة الإنتاج التجريبي. من المتوقع أن يستغرق الجزء التالي من الاختبار عاماً على الأقل.

وقد أعلنت الشركة بالفعل عن خططها لإزالة البلاستيك أحادي الاستخدام من الصناديق، وهي تنتج منذ عام 2018 أجزاء من البولي إيثيلين الحيوي (بيو بي) المصنوعة من قصب السكر. وتعتبر هذه الأجزاء قطع قابلة للانحناء، مثل الأشجار والأوراق.

وبدوره، قال تيم بروكس، نائب المسؤول البيئي في Lego Group، أن التحدي الأكبر كان “إعادة التفكير وابتكار مواد جديدة متينة وعالية الجودة مثل القطع الموجودة لدينا، لكي تتناسب مع قطع Lego الّتي تم تصنيعها على مدار الستين عاماً الماضية”.

وأضاف بروكس “نحن ملتزمون بلعب دورنا في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة. نريد أن يكون لمنتجاتنا تأثير إيجابي على المجتمع، ليس فقط من خلال قطع الألعاب، ولكن أيضاً بالمواد الّتي نستخدمها. ولا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه في رحلتنا، لكننا سعداء بالتقدم الّذي نحرزه”.