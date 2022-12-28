صراع إنجليزي ثلاثي على ضم ديباي

أكدت تقارير انضمام نادي تشيلسي الإنجليزي لسباق الحصول على خدمات المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، والذي تألق مع منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022.

ويعد تشيلسي ثالث نادٍ إنجليزي مهتم بالتعاقد مع نجم الطواحين، بعد نيوكاسل وتوتنهام هوتسبير، حيث يأمل البلوز الحصول على خدمات اللاعب في الشتاء من أجل تدعيم خطه الأمامي.

وذكر موقع “standard” الإنجليزي أن تشيلسي توصل بالفعل لاتفاق مع المهاجم الفرنسي كريستوفر نكوكو، لاعب لايبزيع الألماني، للوصول إلى الفريق في الصيف المقبل ولكن المدرب غراهام بوتر يحتاج إلى حل قصير المدى في الشتاء لكي يضمن المزيد من الحلول في خط الهجوم.

ويسعى البلوز لضمان مقعد بين الأربعة الكبار في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل حاليًا المركز الثامن ويحتاج الفريق إلى تقوية الجانب الهجومي من أجل حصد الانتصارات في المباريات المقبلة بالبريميرليغ.

وتجدر الإشارة إلى أن ديباي لم يشارك كثيرًا في النصف الأول من الموسم الجاري رفقة برشلونة، إذ اكتفى بخوض ثلاث مباريات حتى الآن، اثنتين منها في الليغا، وواحدة في دوري أبطال أوروبا، بإجمالي 131 دقيقة فقط، وذلك بسبب الإصابة التي حرمته من المشاركة مع البلوغرانا في العديد من المباريات، إلى جانب وجود خيارات أخرى أكثر أهمية في حسابات مدرب الفريق الإسباني تشافي هيرنانديز.