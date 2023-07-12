صراع مارك وماسك.. زوكربيرغ ينشر صور تحضيراته للقتال المنتظر

يترقب الملايين موعد المنازلة القتالية الأبرز بين قطبي التكنولوجيا الملياردير الأمريكي إيون ماسك المدير التنفيذي لعملاق التواصل الاجتماعي “ميتا”، مارك زوكربيرغ.

زوكربيرغ نشر مؤخراً مجموعة صور يظهر فيها ببنية جسدية جيدة، في أعقاب جدال مع مالك شركة تويتر الجديد، إيلون ماسك، حول معركة قتالية بينهما.

ونشر المدير التنفيذي لميتا صورة له عبر حسابه على انستغرام، رفقة لاعبي الفنون القتالية إسرائيل أديسانيا وألكسندر فولكانوفسكي، بعد تمرين على القتال.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن صداقة زوكربيرغ مع فولكانوفسكي، ربما جعلت الأخير يقنع أديسانيا بتدريب مالك شركة ميتا على القتال.

ويمارس زوكربيرغ رياضات قتالية وجسدية أخرى، لكنه يركز حاليا على الفنون القتالية المختلطة (MMA).

ودار حوار عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الشهر الماضي، بين زوكربيرغ وماسك حول إقامة نزال بينهما، فبعد تغريدة للأخير قال فيها إنه “على استعداد لخوض نزال في قفص” مع زوكربيرغ، رد الآخر عبر “ستوري إنستغرام” بقوله “أرسل لي الموقع”، واضعا لقطة شاشة لتغريدة الملياردير الأميركي.

Facebook founder Mark Zuckerberg training with Israel Adesanya and Alexander Volkanovski 👀 Via IG pic.twitter.com/ptTIQO8jeS — Unfiltered Media TV™️ (@UnfilteredInd) July 11, 2023

وعاد ماسك لاحقا للرد في تغريدة: “فيغاس أوكتاغون”، في إشارة إلى حلبة المصارعة المكونة من ثمانية أضلاع، والمغطاة تماما مثل القفص.

وبحسب موقع “ذا فيرج”، فإن النزال بالنسبة لزوكربيرغ ليس مجرد مزحة عبر الفضاء الافتراضي، مما يعني أن الكرة الآن باتت في ملعب ماسك.

وقالت المتحدثة باسم “ميتا”، إيسكا ساريك، لموقع “ذا فيرج”، إن “القصة تتحدث عن نفسها”، متحدثة باسم شركة “ميتا” لموقع “ذا فيرج”.

ويمتلك ماسك، 51 عاما، اليد العليا على زوكربيرغ من حيث التكوين البدني، وقد تحدث عن خوضه “معارك شوارع حقيقية” عندما نشأ في جنوب أفريقيا.

وفي المقابل، فإن زوكربيرغ، 39 عاما، هو مقاتل طموح في الفنون القتالية المختلطة، وسبق له الفوز بالفعل في بطولات لعبة الجوجيتسو.