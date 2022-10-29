صفحة طويتها.. ديانا حداد تكشف حقيقة اعتزالها

علقت الفنانة ديانا حداد على الأنباء التي ترددت مؤخراً عن تفكيرها في اعتزال الغناء.

وقالت ديانا حداد في مقابلة مع قناة “الحياة” المصرية: “يقولوا اللي بدن يقولوه، الفنان من غير جمهور يقعد بالبيت أحسن له”.

وعبرت حداد خلال اللقاء عن سعادتها بالمشاركة لأول مرة في مهرجان الموسيقى العربية، مشيرة إلى أنها فوجئت بردود فعل الجمهور وتفاعله معها خلال الحفل.

وتمنت ديانا حداد إحياء الكثير من الحفلات في مختلف الأماكن بمصر.

وتطرقت للحديث عن شائعات اعتزالها، وقالت إنها مرت بمشاكل كثيرة وأزمات قوية، ولكنها استطاعت تجاوزها بقوة وثبات.

وتابعت: “مريت بصعوبات كثيرة، ما في إنسان في هذه الحياة مر بضغط ومشاكل وظروف خارجه عن إرادته، الله يسامحهم بقى اللي كانوا السبب”.

وأكدت أنها لم تعد تفكر في هذه المشكلات، وقالت: “هيدي صفحة طويتها، بدك دايماً تكون أرقى وأفضل من كل هي التفاهات اللي بنشوفها وبنسمعها”.

وكانت آخر أعمال الفنانة اللبنانية أغنية “أحلى كابل”، والتي طرحتها مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم “ديانا حداد 2022”.