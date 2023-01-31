صفقة قياسية.. الأرجنتيني إنزو فرنانديز إلى نادٍ إنجليزي عريق!

قالت شبكة سكاي سبورتس إن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضم الأرجنتيني إنزو فرنانديز من بنفيكا في صفقة قياسية بريطانية مقابل 105 ملايين جنيه استرليني (129 مليون دولار) (الثلاثاء 31-1-2023).

ومع اقتراب انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، تفاوض تشيلسي مع نظيره البرتغالي بشأن طريقة سداد الصفقة من أجل الوفاء بقيمة الشرط الجزائي في عقده.

ووفقا لتقارير إعلامية توصل تشيلسي إلى اتفاق مع بنفيكا، لكن النادي الإنجليزي يسارع الزمن لتسجيل اللاعب في قائمته قبل غلق الانتقالات الساعة 2300 بتوقيت جرينتش.

وستتفوق الصفقة على مبلغ 100 مليون جنيه استرليني وهي قيمة ما دفعه مانشستر سيتي لضم جاك جريليش من أستون فيلا في 2021.

ولعب فرنانديز دورا في تتويج الأرجنتين بكأس العالم في قطر، حيث شارك اللاعب البالغ عمره 22 عاما في جميع المباريات، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

وفضل روجر شميدت مدرب بنفيكا عدم رحيل اللاعب، لكنه قال إن الأمر ليس بيد النادي إذا تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وانتقل فرنانديز إلى بنفيكا قادما من ريفر بليت الأرجنتيني العام الماضي، وخاض 29 مباراة بجميع المسابقات وأحرز أربعة أهداف وصنع سبعة أهداف.

وسيكون فرنانديز ثامن المنضمين إلى تشيلسي في الانتقالات الشتوية بعد ميخايلو مودريك وبنوا بادياشيلي ونوني مادويكي وأندريه سانتوس وديفيد فوفانا ومالو جوستو فيما انتقل جواو فيلكس على سبيل الإعارة من أتليتيكو مدريد.

وباكتمال الصفقة، سيكون مجموع ما دفعه تشيلسي منذ استحواذ مجموعة استثمار بقيادة تود بولي وكليرليك كابيتال على النادي في العام الماضي أكثر من 500 مليون جنيه استرليني.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في الدوري متأخرا بعشر نقاط عن المربع الذهبي، ويستضيف فولهام في الدوري يوم الجمعة.