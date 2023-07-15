صفقة قياسية بريطانية.. رايس يغادر "وست هام" ويقترب من "أرسنال"

أعلن وست هام يونايتد اليوم السبت، رحيل لاعب وسط منتخب إنكلترا لكرة القدم ديكلان رايس عن صفوفه لإتمام صفقة قياسية بريطانية.

ويرتبط رايس (24 عامًا) بالانتقال إلى أرسنال بعد أن قاد وست هام لتحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي بينما أنهى فريقه الدوري الإنكليزي الممتاز في المركز 14 بالموسم الماضي.

وقال ديفيد سوليفان الرئيس الشريك لوست هام في بيان: “يشعر الجميع في وست هام بالفخر بمشاركته في رحلته من أكاديمية المواهب حتى أصبح أفضل لاعب صاعد في كرة القدم الإنجليزية”.

وبدأ رايس مشواره مع الفريق الأول في 2017 وخاض أكثر من 240 مباراة مع النادي اللندني، وحمل شارة القيادة بعد اعتزال مارك نوبل العام الماضي.

ويتبقى عام في عقده مع وست هام مع خيار للتمديد لعام إضافي.

وأضاف سوليفان: “أود أن أوضح أمام مشجعينا أننا لم نرغب في بيع ديكلان، أردنا بناء فريق حوله وتحقيق تطور مستمر وعرضنا عليه عقدًا طويل الأجل لتأمين مستقبله. لكن بمجرد أن عبّر ديكلان عن رغبته في الانتقال وخوض تحديات جديدة، شعر النادي بأنّه ليس من الصواب اعتراض طريقه وتصرفنا بأفضل وسيلة لضمان مصلحة وست هام”.

ويغادر رايس، الذي بدأ اللعب في أكاديمية تشيلسي قبل الانتقال إلى وست هام في سن 14، النادي بعد عشر سنوات.

وقال في رسالة طويلة لجماهير وست هام: “عرفت منذ أول لحظة لي في تشادويل هيث (ملعب التدريب) أنني وجدت مكانا آخر يمكنني اعتباره بيتي”.

وتابع: “أنظر للوراء الآن وأدرك مدى تأثير تشادويل هيث في صقل شخصيتي لاعبًا ورجلًا، وجدت المكان المثالي لبناء الثقة وللتمكن من التركيز والتصميم والطموح للازدهار. أود أن تعرفوا كم كان قرارا صعبًا بمغادرة هذه البيئة التي أحبها وأستمتع بها كثيرًا، ولكن في النهاية كان طموحي اللعب في أعلى مستويات الرياضة”.

ويتطلع أرسنال بقيادة المدرب ميكل أرتيتا، لضم رايس للمساعدة في تقليص الفجوة في قمة الدوري الممتاز بعد احتلال الوصافة خلف مانشستر سيتي بطل الثلاثية بالموسم الماضي.

وسيعود أرسنال لمنافسات دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2016-2017.