صفقة مجانية.. ديبالا على أعتاب الانضمام لروما

قال مصدر مقرب من روما لرويترز اليوم الاثنين إن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا وافق من حيث المبدأ على الانضمام إلى نادي العاصمة في صفقة مجانية بعد رحيله عن يوفنتوس.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن ديبالا، الذي ارتبط بالانتقال إلى إنتر ميلان بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس، سيوقع عقدا لمدة ثلاث سنوات مع روما مقابل ستة ملايين يورو (6.09 مليون دولار).

وفاز اللاعب البالغ من العمر 28 عاما بخمسة ألقاب للدوري وأربعة ألقاب لكأس إيطاليا مع يوفنتوس بعد انضمامه إلى النادي الذي يتخذ من تورينو مقرا له قادما من باليرمو في 2015، وسجل 115 هدفا في 293 مباراة بجميع المسابقات.

وسيصبح ديبالا رابع صفقة لروما في فترة الانتقالات الجارية بعد لاعب الوسط نيمانيا ماتيتش والحارس مايل سفيلار والمدافع زكي شيليك.

واحتل روما المركز السادس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي وفاز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو.