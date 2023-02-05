صفية العمري: مبقاش الزمن بتاعنا

ابتعدت فيها الممثلة المصرية صفية العمري عن الدراما التلفزيونية والأعمال السينمائية لأكثر من 6 سنوات، رغم مسيرتها الفنية الطويلة التي قدمت فيها ما يزيد عن 100 عمل.

إلا أنه يبدو أن الغياب لم يكن بإرادتها في ظل تجاهل تعيشه من قبل صناع الأعمال الفنية، الأمر الذي كان واضحاً في تصريحاتها لبرنامج “The Insider بالعربي”.

فقد تحدثت العمري عن عودة كانت وشيكة لها إلى الأعمال الدرامية، وكان لديها نص جيداً جداً، غير أن الأمر لم يتم في النهاية لأسباب لا دخل لها بها.

وأوضحت بطلة “ليالي الحلمية” بنبرة حزينة أن الزمن الحالي لم يعد هو الزمن الخاص بجيلها من حيث الاحترام أو الالتزام بالكلمة، قائلة: “مبقاش الزمن بتاعنا”، لتنهي بعدها الحديث عن هذا الأمر.

يذكر أن الممثلة التي اكتشفها رمسيس نجيب، كلفها العمل في مجال الفن زواجها.

فقد كان زوجها يرفض مشاركتها في فيلم “العذاب فوق شفاة تبتسم”، غير أنها أصرت على قرارها، ما دفعه إلى الزواج بأخرى، فقررت أن تنفصل عنه وتتفرغ إلى المجال الفني.

ولقبت صفية العمري بـ”صاحبة العيون الأجرأ” في السينما المصرية، وقدمت خلال مسيرتها العديد من الأعمال، أبرزها “البيه البواب” و”على باب الوزير” و”المصير”.