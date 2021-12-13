الأثنين 9 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 13 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صلاح أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2021.. ومحرز أفضل صانع ألعاب

منذ 53 دقيقة

صلاح ومحرز

A A A
طباعة المقال

أعلن المركز الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم “IFFHS”، أمس الأحد، عن الفائزين بجوائز الأفضل في قارة إفريقيا خلال العام الجاري 2021.

وفاز المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بلقب أفضل لاعب إفريقي في العام الجاري، فيما فاز الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي بلقب أفضل صانع ألعاب في القارة السمراء.

ونال الجزائري جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب بلاده، لقب أفضل مدرب للمنتخبات، بعد المستوى الرائع للفريق وسلسلة انتصاراته هذا العام.

وفي باقي الجوائز، فاز الحارس السنغالي إدوارد ميندي نجم تشيلسي الإنجليزي، بلقب أفضل حارس إفريقي خلال 2021.

وحصل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي المصري على لقب أفضل مدرب إفريقي على مستوى الأندية، بعدما قاد الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي والحصول على المركز الثالث ببطولة العالم للأندية.

وحصل الجنوب إفريقي فيكتور غوميز، على لقب أفضل حكم إفريقي، كما نال البوركيني لاسينا تراوري لاعب شاختار دونيتسك الأوكراني على لقب أفضل لاعب صاعد تحت 20 عاما.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من منوعات

إيلون ماسك
إيلون موسك يحصد لقب شخصية العام 2021 بمجلة “التايم”
سيرجيو أغويرو
بعد مسيرة كروية امتدت لـ20 عاما.. نهاية حزينة لـ”سيرخيو أغويرو”
قرعة دوري الأبطال
لسبب غريب.. إعادة قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يحلق مجدداً
اللواء ابراهيم
اللواء ابراهيم: دور حزب الله في الاقليم والمنطقة يرتد سلباً على الواقع اللبناني
الجيش الإيراني
طبول الحرب تقرع .. وطهران تحذر من “دفع ثمن غالٍ”