صلاح عبدالله يتعرض لوعكة صحية.. اليكم التفاصيل

تعرض الفنان صلاح عبدالله لوعكة صحية مفاجأة، معلنا إصابته بنزلة برد شديدة بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها مصر خلال الفترة الجارية.

ونشر صلاح عبدالله عبر حسابه الرسمي “فيسبوك” منشورًا، وكتب قائلًا: “نزلة برد شديدة بتشاور عقلها، تنزل تغزو جسمي بكل تُقلها”.

وتابع: “ياخلق حد صالح يناشدها يقولها، إن عضم صاصا ماعادشي حِملها.. صلاح عبدالله”.

ويعرض للنجم صلاح عبدالله في الوقت الحالي المسلسل التليفزيوني “إيجار قديم” والذي يخوض بطولته الفنان شريف منير، وانطلقت أولى حلقاته السبت الماضي.

و يذكر أن آخر مشاركات صلاح عبدالله فى موسم رمضان كان من خلال مسلسل “دايمًا عامر” وعرض على قناة الحياة وجسد من خلاله شخصية لطفى وكيل المدرسة، بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعى، محمد ثروت، كريم عفيفى، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت، أحمد عنان، وعدد آخر من الفنانين الشباب، إشراف عام على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدى الهوارى.