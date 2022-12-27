صلاح عبد الله يعلق على افتتاح "دار مسنين" لرعاية الفنانين: حدث نقابي رائع

أشاد الفنان صلاح عبد الله بافتتاح نقابة المهن التمثيلية أول دار لرعاية المسنين من الفنانين، وهى مشروع دار القوة الناعمة لرعاية فناني مصر، وكتب عبر حسابه على “فيسبوك”: “حدث نقابي رائع، تم اليوم بحمد الله افتتاح دار المسنين لأعضاء نقابة المهن التمثيلية”.

كما وجه الشكر لأعضاء نقابة المهن التمثيلية، متابعًا: “فشكراً من الأعماق للأخ والصديق نقيبنا الدكتور أشرف زكى والشكر واجب للنقيب السابق الفنان الكبير أشرف عبد الغفور ولكل مجلس الإدارة الحالى لما بذلوه من جهد كبير لإنجاز هذا المشروع العظيم”.

شهد افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فناني مصر فى مدينة 6 أكتوبر، تكريم الفنانين أشرف عبد الغفور ومحمد أبو داود، بحضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على التواجد لمشاهدة افتتاح أول دار مسنين للفنانين.

وحضر افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فناني مصر صابرين، بشرى، عبير صبرى، لقاء سويدان، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، سامى مغاوري، أشرف عبد الغفور، عمرو محمود ياسين، إيهاب فهمي أشرف طلبة، حنان شوقي، عفاف دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخي، صبري فواز، سلوى محمد علي، أشرف فهمى، أحمد سلامة، وآخرين.

وزينت صور نجوم زمن الفن الجميل طرقات دار القوة الناعمة، ومن ضمن صور الفنانين التى زينت الدار عبد الحليم حافظ، نادية لطفي، يحيى شاهين، علي الكسار، ماري منيب، عمر الشريف، سناء جميل، عبد المنعم مدبولي، سعيد عبد الغني، محمود المليجي وآخرين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله مسلسل “إيجار قديم” الذي عرض مؤخرا على شاشة قناة on، حيث جسد دور والد الفنان محمد الشرنوبي، والعمل شارك في بطولته كل من: شريف منير، فيدرا، ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، وأسامة عبد الله تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.