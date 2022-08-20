صلاح: لم نبدأ الموسم بالطريقة التي نريدها

خفّض المصري “محمد صلاح”، نجم ليفربول، من التأخر بفارق كبير عن مانشستر سيتي مع بداية الموسم في الدوري الإنكليزي.

وفشل الريدز في تحقيق أي فوز حتى الآن بتعادله في أول جولتين، ليتأخر بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي، المتصدر.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد بملعب أولد ترافورد، الإثنين المقبل، في ثالث جولات البريميرليغ، لكنّ الخسارة قد تعني تأخره بفارق 7 نقاط عن قمة الترتيب، حال فوز السيتي في مباراته المقبلة.

وفي تصريحات أبرزتها صحيفة “ليفربول إيكو”، قال صلاح: “سيكون هناك قليل من الضغط حال تأخرنا عن السيتي بفارق 7 نقاط، لكنّي أعتقد أنه من المبكر للغاية التفكير في ذلك”.

وأضاف: “لم نبدأ الموسم بالطريقة التي نريدها، لكنها جزء من اللعبة ويجب أن نظهر رد فعلنا، فرغم خسارتنا 4 نقاط من مباراتين، إلا أنه أمر وارد حدوثه”.

وبسؤاله عن المواجهة المرتقبة ضد الشياطين الحمر، أجاب: “مباراة مانشستر يونايتد دائما ما تكون خاصة جدا، سواء للمدينة أو للجماهير حول العالم”.

وأضاف: “إنها مواجهة تجمع بين أكبر فريقين في إنجلترا، من الناحية التاريخية، لهذا تكون خاصة للجميع”.