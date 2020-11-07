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صلاح: هذا ما كنت لا أتمناه في مباراة الأهلي والزمالك المرتقبة

منذ 17 ثانية
لاعب ليفربول محمد صلاح

لاعب ليفربول محمد صلاح

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بعد حسم الزمالك لقاء الذهاب بهدف نظيف على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، يلاعب الفريق الأبيض غريمه التقليدي الأهلي المصري في النهائي.

وتعقيبا على المباراة المرتقبة بين أعرق الفرق المصرية، تحدث الدولي المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن نهائي الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد صلاح في تصريحات مع شبكة “بي إن سبورت” الرياضية إنه يشعر بالفخر، بسبب وصول فريقين مصريين، وهما الأهلي والزمالك إلى المباراة النهائي في دوري أبطال أفريقيا.

وتابع محمد صلاح بقوله “كنت حريصا على متابعة مباراتي الأهلي والزمالك في نصف النهائي أمام الوداد والرجاء”.

وأكمل نجم ليفربول قائلا “لم أكن اتمنى أن تأتي تلك المباراة وسط أجواء حساسية بين اللاعبين”.

وقال محمد صلاح “كنت أتمني أن يصل الفريقين الي النهائي وفي نفس الوقت لم أكن اتمنى أن تكون هناك حساسية بين لاعبي الفريق، وخاصة الموجودين في المنتخب”.

وقال صلاح “أشعر بالسعادة للمستوى الذي وصلت له الفرق المصرية، وأود أن أبارك لهم وتأهلهم إلى النهائي، والفريق الذي يستحق هو من يفوز باللقب”.

وقال الفرعون المصري “وصول الأهلي والزمالك إلى نهائي أفريقيا، بالإضافة إلى وصول بيراميدز إلى الكونفدرلية الأفريقية، يؤكد أن الفرق المصرية تؤدي بشكل مميز وهذا ما سيصب في مصلحة المنتخب وهذا هو الأهم ولصالح البلد ويقدم صورة مميزة للكرة المصرية “.

يذكر أنه تأهل فريق الزمالك المصري لكرة القدم، إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على ضيفه الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وستقام المباراة النهائية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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